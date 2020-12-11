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Ekonomi Yüzeylerle teması azaltmak için geliştirilen "korona kancası" ihracat başarısı getirdi
Ekonomi

Yüzeylerle teması azaltmak için geliştirilen "korona kancası" ihracat başarısı getirdi

İzmirli bir firma, dış mekanlarda kapı kolu, asansör düğmesi, poşet gibi yüzeylerdeki bulaş riskine karşı geliştirdiği "korona kancası"nı tasarım olarak tescil ettirdi - Anahtarlığa benzeyen aparatın ihracatına da başlayan firmanın sahibi Kocakuş: - "Yurt dışına 450 binin üzerinde satışımız oldu. Hedefimiz 1 milyon korona kancası ihraç etmek"

Yeniakit Publisher
2020-12-11 11:44:51 -
Yüzeylerle teması azaltmak için geliştirilen "korona kancası" ihracat başarısı getirdi

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - İzmir'de bir firmanın dış mekanlarda teması azaltmak amacıyla geliştirdiği "korona kancası" Avrupa ülkelerine satılıyor.

Dikili ilçesinde KOSGEB desteğiyle hediyelik eşya üretmek üzere şirket kuran Gökhan Kocakuş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası turizmde görülen daralma nedeniyle alternatif faaliyet alanlarına yöneldi.

Kocakuş, insanların bulaş riskinden dolayı çeşitli yüzeylerle teması en aza indirmek için çaba gösterdiği bu süreçte, kamusal alanlarda kapı kolu, poşet, asansör düğmesi gibi yüzeylere dokunurken kullanılacak bir aparat geliştirmeye karar verdi.

Yaklaşık 20 günlük çalışmayla nisan ayında "korona kancası" adını verdiği anahtarlığa benzeyen aparatı geliştiren Kocakuş, ürüne tasarım tescil belgesi aldı.

Fason ürettirdiği aparatı, hediyelik eşya sattığı firmalara göndererek ihracata da başlayan Kocakuş, 7 ülkeye dış satımla başarıya imza attı.

- Hedef 1 milyon

Gökhan Kocakuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın süreciyle birlikte tüm dünyada yaşam tarzlarında değişiklikler olduğunu, sosyal mesafenin artmasıyla birlikte insanların temastan kaçınır hale geldiğini ifade etti.

Teması en aza indirmek için bir ürün geliştirdiğini ve bunu tasarım olarak tescil ettirdiğini dile getiren Kocakuş, aparatı gönderdiği yurt dışındaki alıcıların ürünü beğenmesi üzerine seri üretime başladığını anlattı.

Ürünün anahtarlığa benzediğini, üzerinde parmak deliği ve farklı boyutta kancalar bulunduğunu söyleyen Kocakuş, şunları kaydetti:

"Yurt dışına 450 binin üzerinde satışımız oldu. Özellikle Fransızlar çok talep ediyor. Almanya'ya 50 bin tane gönderdik. Talebe yetişmekte zorlanıyoruz. Hedefimiz 1 milyon korona kancası ihraç etmek. İngiltere ile görüşmemiz var, ABD'ye de numune gönderdik. İlerleyen zamanlarda bu ülkelere de satış yapacağız."

Türkiye'de de ürünün internet üzerinden satıldığını belirten Kocakuş, bazı zincir mağazalarla da temas halinde olduğunu ifade etti.






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