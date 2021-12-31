Yüzdeki sivilce lekeleri nasıl geçer?

Siyah noktalar, lekeler, cilt dökülmesi ve ton farklılığı derken şimdi de sivilce kesin çözüm evde bakım püf noktaları ile sivilceden kurtulabilirsiniz.

Yüzdeki sivilce lekeler nasıl geçer?

Cildinizde yağlanma ve yer yer sivilcelenme meydana gelmişse; bu satırlardaki sivilce için kesin çözüm önerilerine kulak vermenizi tavsiye ederiz. İz bırakmasını istemiyorsanız sivilcelerinize dokunmamalı ve patlatmamalısınız. Bunlar cildinize zarar verirken onarım sürecini de uzatır. Mevsim ne olursa olsun gündüz dışarı çıkarken güneş kremi kullanmayı ihmal etmeyin. Cildinize uygun olmayan bir güneş kremi de sivilce oluşumuna neden olabileceği için mutlaka cilt tipinize uygun bir tercih yapın. Çok derin ve yerleşmiş izler için kimyasal peeling, dermaroller ve lazer gibi işlemler etkili olabilir.

Yüzdeki sivilce lekeleri nasıl yok edebiliriz evde

Gül suyu maskesi

110 ml gül suyu, 2 yemek kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı bal ve 2 yemek kaşığı E vitaminini bir kabın içinde karıştırarak maskenizi hazırlayın.

Ardından bir pamuk yardımıyla maskeyi cildinize uygulayın. 5 dakikayı geçmeyecek şekilde bu işlemi yapın. Daha sonra ılık bir su ile cildinizi temizleyin. Gül suyu cildi derinlemesine temizlerken sivilce izlerinin azalmasına yardımcı olur.

Aloe vera maskesi

Yarım aloe vera yaprağının içindeki jeli çıkarıp bir kaba koyun. Üzerine 3 damla çay ağacı yağını ekleyip karıştırın. Karışımı sivilce izlerinizin üzerine uygulayıp 15 dakika bekleyin. Cildinizi bol suyla arındırın. Aloe vera cildinizdeki iltihap ve bakterileri temizlerken çay ağacı yağı sivilce izlerinizi giderir.

Akne nedir? Akne için tarif

Akne, kıl köklerinin ve yağ bezlerinin (deri altındaki yağ üreten bezlerin) tıkanmasıyla sonuçlanan ve sivilcelere neden olan yaygın bir cilt durumudur . Eğer vücut çok miktarda sebum üretiyorsa (cildimizi nemli tutan yağ), ölü deri hücreleri gözeneklerin içine sıkışabilir ve beyaz ya da siyah noktalara neden olabilir