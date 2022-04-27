Yüzdeki kırışıklık nasıl geçer? Yüzdeki kırışıklar için bitkisel çözümler

Yüzdeki Kırışıklıklara Maske

Yüzdeki kırışıklıklara maske yapmak için evde bulunan malzemeleri kullanabilirsiniz. Yaşın ilerlemesi, yerçekimi, genetik yapı, stres, çevresel etmenler gibi nedenlerden dolayı yüz bölgesinde karışıklıklar meydana gelebilir.

İnsanlarda, yaşlanmanın belirtileri ilk olarak yüz bölgesinde oluşur. Yüzde meydana gelen kırışıklıklar, yüzde yaşlı ve yorgun bir ifade oluşturur. Kırışıklıkları gidermek için birçok yöntem ve teknik kullanılır. Ancak evdeki bulunan malzemeleri kullanarak basit ve kısa sürede içerisinde yüzde meydana gelen deformasyonları gidermek mümkündür.

Yüzdeki Kırışıklıklar Nasıl Gider

Yüzdeki kırışıklıklardan kurtulmak için yapmanız gerekenleri siz değerli okuyucularımız için araştırdık.

Güneşten kaçının

Güneşe çıkılacaksa mutlaka güneş kremi kullanılmalıdır.

sigara içilmemeli ve sigara dumanı olan ortamdan kaçının

Uykunuzu iyi alın

Sırt üstü yatın

Meyve sebze yiyin

Balık ürünlerini sıkça tüketin

Yüzdeki Kırışıklıklar İçin Muz Maskesi Tarifi

1 adet muz

1 tatlı kaşığı pirinç unu

Yapılışı

1 adet muzu ezerek püre haline getirin. Daha sonra içerisine pirinç ununu katarak temizlenmiş yüzünüze sürün. Yaklaşık 15 dakika bekledikten sonra yüzünüzü, bol su ile durulayın. Bu maske, yüzdeki kırışıklıklar giderirken yüzdeki ölü deriyi de temizlemeye yardımcı olur.

Kırışıklık Maskesi Ahmet Maranki

Kırışıklık maskesi Ahmet Maranki tarafından hazırlanan ve önerilen tarif, doğru ve düzenli bir şekilde uygulandığında yüzde meydana gelen kırışıklıkları gideren oldukça etkili ve başarılı sonuçların elde edildiği bir maskedir. Ahmet Maranki, yaptığı araştırmaları ile vücuttaki birçok sorunun çözümünde doğal ve bitkisel yöntemleri tercih etmektedir.

Kırışıklık Maskesi Ahmet Maranki Tarifi

1 yemek kaşığı bal

1 tane patates

1 adet yumurtanın akı

Yapılışı

Öncelikle patatesin kabuklarını soyarak rendeleyin. Daha sonra rendelenmiş patatesi, yumurta akını ve balı bir kap içerisine alarak güzelce karıştırın. Hazırladığınız karışımı, yüzünüze sürdükten sonra ortalama 25-30 dakika kadar bekleyin. Daha sonra yüzünüzü bol su ile yıkayın. Bu maskeyi haftada 1 defa uygulayın.

Yüzdeki Lekeleri ve Kırışıklıkları Gidermek İçin Maske

Yüzdeki lekeleri ve kırışıklıkları gidermek için maske evde kısa süre içerisinde hazırlanabilir. Düzenli olarak uygulandığında ciltteki değişiklikler kısa süre içerisinde fark edilebilir.

Yüzdeki Lekeleri Ve Kırışıklıkları Gidermek İçin Maske Tarifi

1 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı karbonat

4-5 Damla elma sirkesi

Yarım çay kaşığından daha az bal

Yapılışı

Tüm malzemeleri bir kap içerisine alarak güzelce karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı yüzünüze uygulayın. Yaklaşık 10-15 dakika bekledikten sonra yüzünüzü bol suyla yıkayın.

Kırışıklık İçin Yoğurt Maskesi

Kırışıklık için yoğurt maskesi son günlerde birçok kişinin uyguladığı popüler maske tariflerinden birisidir. Yoğurt, içeriğindeki maddelerle yüzde meydana gelen kırışıklıkların giderilmesinde oldukça etkilidir. Yüzde meydana gelen siyah nokta, akne gibi cilt sorunlarının tedavisinde oldukça etkilidir.

Kırışıklık İçin Yoğurt Maskesi Tarifi

1 tatlı kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı bal

5 damla portakal suyu

Yarım muz

Yapılışı

Öncelikle olgunlaşmış yarım muzu ezerek püre haline getirin. Daha sonra içerisine bal, yoğurt ve portakal suyunu da ekleyerek güzelce karıştırın. Bu işlem öncesinde yüzünüzü, temizleyin. Temiz yüzünüze bu karışımı sürdükten sonra ortalama 15-20 dakika kadar bekleyin. Daha sonra yüzünüzü bol su ile güzelce yıkayın.

En Etkili Kırışıklık Maskesi

En etkili kırışıklık maskesi ile yüzünüzde meydana gelen kırışıklığı gidererek daha sıkı bir cilde sahip olmak mümkündür. Maya maskesi, yüzdeki kırışıklığı gideren oldukça etkili bir yöntemdir.

Kırışıklık İçin Maya Maskesi Tarifi

1 çorba kaşığı ılık süt

1 çorba kaşığı yaş maya

Yarım tatlı kaşığı toz şeker

Yapılışı

Tüm malzemeleri bir kap içerisine alarak güzelce karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı, temiz yüzünüze uygulayın. Daha sonra temiz bir bez yardımıyla kapatın. Ortalama 15-20 dakika böyle bekledikten sonra yüzünüzü ılık suyla güzelce yıkayın.

Göz Çevresi Kırışıklık İçin Maske

Göz çevresi kırışıklık için maske doğru ve güvenilir sitelerden alınmalıdır. Doğal ve bitkisel maskeler, her ne kadar cilt için zararsız olsa da doğru bir şekilde uygulanması gerekir.Göz çevresindeki meydana gelen kırışıklar için evde bulunan malzemelerle farklı maskeler uygulanabilir.

Göz Çevresi Kırışıklıkları İçin Maske Tarifi

Yarım adet muz

1 çorba kaşığı gül suyu

Yapılışı

Muzu, bir kap içerisine koyarak püre haline gelene kadar çatal yardımı ile ezin. Daha sonra içerisine doğal gül suyunu ekleyerek güzelce karıştırın. Daha sonra bu karışımı, göz çevresine sürün. Ortalama 15-20 dakika kadar bekledikten sonra yüzünüzü ılık suyla temizleyin. Bu işlemi, 3-4 günde bir uygulayın.

Göz Çevresi Kırışıklıkları İçin Badem Yağı Maskesi Tarifi

1 adet orta boy havuç

1 çay kaşığı badem yağı

Yapılışı

1 adet havucu, meyve sıkacağında sıkın. Havuç suyu içerisine badem yağını ekleyerek karıştırın. Bu karışımı, soğuyana kadar buzdolabında bekletin. Daha sonra karışımı göz çevresine uygulayın. Ortalama 15-20 dakika kadar bekledikten sonra yüzünüzü suyla yıkayın.

Derin Kırışıklıklara Kesin Çözüm

Derin kırışıklıklara kesin çözüm için evde yapılabilen maskeleri tercih ederek kısa süre içerisinde belirgin sonuçlar elde edebilirsiniz.

Kırışıklıklar İçin Maske Tarifi

1 yemek kaşığı karbonat

Yarım limon suyu

Yapılışı

Taze sıkılmış limon suyu ve karbonatı bir kap içerisinde karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı, yüzünüze güzelce uygulayın. Ortalama 10-15 dakika kadar bekleyin. Daha sonra yüzünüzü ılık su ile yıkayın.

Kırışıklıklar İçin Arı Poleni Maskesi Tarifi

Yarım yemek kaşığı arı poleni

1 tatlı kaşığı doğal zeytinyağı

1 adet yumurtanın sarısı

Yapılışı

Malzemeleri bir kap içerisine alarak homojen bir karışım elde edin. Daha sonra bu karışımı, yüzünüze uygulayın. Yaklaşık 15-20 dakika kadar bekledikten sonra yüzünüzü bol suyla yıkayın.

Yüzdeki Kırışıklar İçin Bitkisel Çözümler

Yüzdeki kırışıklar için bitkisel çözümleri sizler için araştırdık.Başta yüz kırışıklıkları olmak üzere cildin birçok bölgelerinde kırışıklar meydana gelmektedir.Bu ciltte oluşan kırışıklar özellikle bayanlar için hassas konulardır.Her kadın ne kadar yaşı ilerlerse ilerlesin her zaman kusursuz bir cilde sahip olmak ister.Sizde kusursuz bir cilde sahip olmak istiyorsanız yapmanız gereken bitkisel çözümlerin detayları sizler için yazımızda.

Bir su bardağı gül suyunun içerisine biraz biberiye atın.Bir şişe içerisinde 2 gün boyunca bekletin.Daha sonra bu karışımı sabah akşam yüzünüze sürün.

Bir yumurtanın akı ile 2 yemek kaşığı çiçek balını iyice karıştırın.Karışım köpürene kadar karıştırın ve maskeyi cildinize uygulayın.20 dakika bekledikten sonra bol ve ılık su ile durulayın.

Bir miktar yulaf ununa süt ekleyerek maske kıvamına getirin.Maskeyi tüm cildinize sürerek 30 dakika bekleyin.Cildinizi bol su ile yıkayarak maskeden arındırın. Cildinizi maskeden arındırdıktan sonra nemlendirici bir krem yardımıyla cildinize masaj yapabilirsiniz.Böylelikle cilt kırışıklıklarını engellemiş olursunuz.