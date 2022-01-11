Yüzdeki kırışıklık İçin doğal yöntemler, kırışık giderici krem yapılışı

Azalan doğal yağ üretimi ciltte kuruluğa yol açar ve bu da cildin daha kırışık görünmesini sağlar. İlerleyen yaşla birlikte cildin daha derin katmanlarındaki yağlar azalır. Bu da gevşek, sarkık bir cilde ve çizgiler ile çatlakların çok daha belirgin görünmesine neden olur.

Kırışık giderici krem yapılışı

Elma Sirkesi

Elma sirkesinin anti-bakteriyel özelliği bulunmaktadır. Bu özelliğiyle elma sirkesi doğal bir antiseptiktir. Antiseptik olmasından ötürü bakteri kaynaklı sivilce oluşumunu önler. Çünkü bakterileri, kullanıldığı cilt yüzeyinden uzaklaştırır.

Malzemeler

Bir adet Aloe vera yaprağı

Bir adet Salatalık

Yarım Limon

2 kaşık Elma Sirkesi

Hazırlama Yöntemi

Aloe vera yaprağını kesiyoruz. Bir saat kadar kavanoz içerisinde bekletiyoruz. Daha sonra yanlarından keserek içerisindeki jeli çıkartıyoruz. Jeli ayrı bir kaseye katıyoruz. Tabi bu işlemleri yaparken temizliğe dikkat edin ve mutlaka ellerimizi yıkayın.

Cilt kırışıklıklarına kesin çözüm öneriler

Aloe Vera

Cilt bakımı üzerindeki iyileştirici etkisi ve faydalarına ilişkin araştırmalar hala devam etmektedir. Bunun yanı sıra, cildi UV ışınlarından korumada büyük rol oynar. Kendinizi korumak için güneşe çıkmadan önce aloe vera kremi uygulayabilirsiniz. Cildi yenileyici özelliğe sahip olduğundan cildinizdeki ölü derilerden kurtarabilirsiniz.

Limon

Limon cildinizde oluşan cilt hastalıkları için tedavi edici özelliğe sahiptir.limon suyu kullanarak cildinizi doğal bir parlaklığa kavuşturabilir ve yumuşaklık kazanmasını sağlayabilirsiniz. Limon suyunun diğer bir özelliği de kahverengi cilt lekelerinin görünümünü azaltmasıdır.

Salatalık

Cildimizin nem oranını dengelemek için için salatalık uyguladığımız da, cildimiz yumuşak ve pürüzsüz bir hale gelir. Ciltte kırışıklık oluşmasını önler ve yüzümüzde oluşmuş olan mimik kırışıklıklarının görünümünde düzelme sağlar.

Yüz kırışıklıkları için ne yapmalı?

Kırışıklıkların azalması için yapmanız gereken ilk iş cildinizi düzenli olarak nemlendirmektir. Bu noktada Hyaluronik asit içeren ürünler kullanarak daha sağlıklı sonuçlar elde edebilirsiniz. Günlük cilt bakımınızı düzenli olarak uygulamaya özen gösterin. Aynı zamanda haftalık bakım maskelerinizi ihmal etmeyin.