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Gündem Yüzde 77,27 aşılama, 28 bin 192 vaka, 228 ölüm... Koronavirüs tablosunda korkutan tablo
Gündem

Yüzde 77,27 aşılama, 28 bin 192 vaka, 228 ölüm... Koronavirüs tablosunda korkutan tablo

Ülkemizdeki koronavirüs vefat sayıları düne göre arttı. Bugün 28 bin 192 yeni vaka tespit edildi, 228 kişi vefat etti. 2 doz aşılama ise yüzde 77,27'ye ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 20:13:00 - 2021-10-22 20:14:51
Yüzde 77,27 aşılama, 28 bin 192 vaka, 228 ölüm... Koronavirüs tablosunda korkutan tablo

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 363 bin 553 Covid-19 testi yapıldı, 28 bin 192 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.

Bakan Koca: Büyüklerimiz dikkatli olmalı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "1 AYIN verilerine göre; yeni vakaların %1,38’i 0-4 yaş, %4,86’sı 5-9 yaş, %16,24’ü 10-14 yaş, %12,94’ü 15-19 yaş grubundan. Buna göre, 19 yaş ve altının vakalar içindeki oranı %35,42. Fakat virüs, bu grupta genel olarak soruna yol açmıyor. Büyüklerimiz dikkatli olmalı” dedi.

 

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