Yüzde 71.5’lik büyüme! Katılım sigortacılığı hayatın her alanında

Katılım sigortacılığının öncü markası Katılım Emeklilik, müşteri talep ve ihtiyaçlarını inovatif yeni ürünlerle karşılayarak eğitimden sağlığa hayatın her alanına dokunmaya devam ediyor. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Katılım sigortacılığı, geniş kitlelerin teveccühü ile yükselişini sürdürüyor. Katılım Sigortacılığının 2019’un ilk 8 ayının verilerine göre yılbaşından bu yana yüzde 71,5 oranında büyüme kaydetmesi bu ilgiyi somutlaştırıyor. Katılım Emeklilik olarak faiz hassasiyeti olan insanların başta BES olmak üzere, sigorta ürünlerinden de daha fazla yararlanmasında önemli katkımız olduğunu düşünüyoruz. Bunu katılım sigortacılığının büyüme rakamlarından da anlayabiliyoruz” dedi.

162 bin sigorta sözleşmesi var

Katılım Emeklilik’in ürünleriyle hayatın her alanına hitap ettiğini ve hizmet çeşitliliğiyle ailelerin her bireyini koruyabildiklerini belirten Ayhan Sincek, “2017 yılından itibaren sigorta sektöründe faizsiz esaslara dayalı kategorinin tanımlanması ile Türkiye’deki büyük potansiyel gözler önüne serildi. Düzenlemeye en hazır şirket olarak sunduğumuz ürünlerle hayat branşında yüzde 32 pazar payına sahip olduk. Katılım sigortacılığı kapsamında 162 bin sigorta sözleşmemiz var” şeklinde konuştu.

Velilerin içini rahatlatan paket

Ayhan Sincek sözlerine şöyle devam etti, “Katılım Emeklilik olarak geliştirdiğimiz inovatif ürünlerle bunda önemli katkımız ve öncülüğümüz oluyor. Özellikle eğitim ve sağlık alanındaki ürünlerimizle ilgili oldukça iyi geri dönüşler alıyoruz. Eğitim Güvencesi Hayat Sigortası ürünümüzle, çocuğun öngörülen eğitim süresine göre ailelere finansal güvence için farklı alternatifler sunuyoruz. Eğitim sigortamız sadece vefat değil kaza sonucu daimi maluliyet durumlarını da kapsıyor. Ebeveynlerin başına talihsiz bir olay gelmesi durumunda çocukların eğitim standartlarını eğitim hayatı boyunca koruyabilecek teminatı sunuyoruz.

Sağlıkta gülümseten çözümler

Bir diğer ürün kategorimiz olan sağlıkta da işlevsel ürünler sunduk. Sağlık sigortası ürünlerimizle sağlıkta da faizsiz alternatifler olabileceğini göstermenin gururunu yaşıyoruz. Özellikle Tam Katılım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünümüz ile Türkiye’nin dört bir yanındaki 500’ün üzerinde anlaşmalı hastanede, SGK’lı vatandaşlarımızın katılım payı ödemeden hizmet alabilmesini sağlıyoruz. Katılım sigortacılığı kapsamında 2019 yılında sağlıkta yüzde 13,4 pazar payına ulaştık.

Giderler limitsiz ve yüzde 100 karşılanıyor

Gülümseten Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile beklenmedik sağlık sorunlarında SGK anlaşmalı özel hastanelerde yatarak tedavilerde oluşan fark ücretleri bütçe dostu primlerle güvence altına alınabiliyor. Bu ürün kapsamında yatarak tedavilerde acil sağlık giderleri ve küçük müdahaleler, cerrahi veya dahili yatış, yoğun bakım, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz ve koroner anjiyografi giderleri limitsiz ve yüzde 100 karşılanıyor.

Katılım esaslı BES de büyüyor

Faizsiz BES’in de büyümesine hız kesmeden devam ettiğini söyleyen Ayhan Sincek, “Katılım Emeklilik olarak BES tarafında 2 milyar lira fon büyüklüğünü geçti ve 617 bin sözleşme sayısına ulaştık” bilgisini verdi.