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Seçim 2019 Sayfası

Yüzde 62'si sayıldı! İşte İstanbul'da son durum

İstanbul'daki seçimlere yapılan itirazların ardından geçersiz oylar yeniden sayılmaya devam ediyor. Geçersiz oyların yüzde 62'sinin sayıldığı İstanbul'da İmamoğlu, 17 bin 941 oy farkıyla önde gidiyor.

07 Nisan 2019 Pazar 01:36
Yüzde 62'si sayıldı! İşte İstanbul'da son durum

CHPİzmirMilletvekiliMehmet Ali Çelebi'nin son paylaştığı YSK verilerine göre, İstanbul'un resmi olmayan sonuçlara göre başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu, 17 bin 941 oy farkla önde gidiyor.

Geçersiz oyların yüzde 62'si sayıldı

AK Parti'nin itirazı ile başlayan İstanbul'daki oyların yeniden sayılma işlemi devam ediyor. Geçersiz oyların yüzde 62'si sayıldı. İmamoğlu'nun oyu 4 milyon 171 bin 491'e, Yıldırım'ın oyu ise 4 milyon 153 bin 550'ye yükseldi. Saat 22:20 itibariyle Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy farkı ise 17 bin 941 oldu.

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 01:36
  1. İzmir
  2. Ak Parti İstanbul Gençlik Kolları
  3. Ak Parti Milletvekili Adayları
  4. Adalet Ve Kalkınma Partisi
  5. AKP nin referandum yorumu
  6. Cumhuriyet Halk Partisi
  7. Ak Parti Genel Merkezi
  8. AK Parti aday listesi
  9. Yüksek Seçim Kurulu
  10. AK Parti Kurultayı
  11. Mehmet Ali Çelebi
  12. CHP Parti Meclisi
  13. Ak Parti adayları
  14. AKP aday listesi
  15. Binali Yıldırım
  16. Ak Parti Kongre
  17. Ekrem İmamoğlu
  18. AKP Kurultayı
  19. AKP adayları
  20. Milletvekili
  21. Ali Çelebi
  22. Istanbul
  23. İstanbul
  24. İmamoğlu
  25. İstanbul'da son durum

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