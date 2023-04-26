"Yüzde 60'la iktidara geliyoruz" havaları fena söndü! Ne oldu, renginiz soldu değil mi

Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, "7'li koalisyonun 'yüzde 60'la iktidara geliyoruz' havası söndü. Ne tabanda ne tavanda seçimi kazanacaklarına dair bir inanç kaldı. Erdoğan'ın seçim alacağına ilişkin hava iyice güçlendi" tespitini yaptı. Tayiz, yazısında şunları kaydetti:

"7'li koalisyonun "yüzde 60'la iktidara geliyoruz" havası söndü. Ne tabanda ne tavanda seçimi kazanacaklarına dair bir inanç kaldı. Erdoğan'ın seçim alacağına ilişkin hava iyice güçlendi.

Şirin Payzın bayramda görüştüğü çevrelere hâkim olan bu yenilgi duygusundan Halk TV'deki programında uzun uzun şikâyet etti.

Millet ittifakının seçmen tabanına büyük bir kötümserliğin, umutsuzluğun hâkim olduğunu anlattı.

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Ve "hepsi de okumuş, eğitimli kesim" diye de ekledi.

Evet, az çok aklınız başınızdaysa, sokağa bakıp objektif bir gözlem yapabilme kapasitesine sahipseniz Erdoğan'ın seçimleri kazanma ihtimalinin iyice güçlendiğini görürsünüz.

Şirin'in bahsettiği o "eğitimli" kesimin gördüğü gerçek de budur.

Millet ittifakının erken bir zafer havasına kapıldığını, acele etmemesi gerektiğini hep yazıp söyledik.

Erdoğan daha sahaya inmedi, diye de ekledik.

Zira Erdoğan sahada sonucu değiştirebilecek özelliklere sahip bir lider. Son bir ayda inanılmaz bir performans gösterdi. Türkiye'de yaşayan herkese dokunacak icraat ve vaatleri gündeme taşıdı. Milleti öyle bir kuşattı ki, sandıktan çıkmaması mümkün görünmüyor.

Buna karşılık muhalefetin depreme güvenerek seçim kazanabileceğine inanması gerçekten büyük bir hata oldu.

Bu hatalı yaklaşım siyasetin o klasik ezberci okumasından kaynaklandı.

Deprem felaketine ek olarak biraz soğan patates diyerek seçimleri alabileceklerine inandılar.

Milletin "7 kocalı Hürmüz'e memleketi emanet edemeyeceğini ise bir türlü anlamadılar. Hem millete sunabilecekleri bir vizyonları yok, güven vermiyorlar hem 7 parçalılar...

Bu gerçeği hâlâ da anlamayanlar çoğunlukta.

İçlerinden en parlak zekalıları ise "dip dalgası"ndan bahsetmeye başladı.

Ortada 7'li koalisyonun kazanacağına dair bir toplumsal harekete rastlanmayınca, bunun muhakkak "diplerde" bir yerde saklı olduğunu ve 14 Mayıs'ta sandıkta kendisini göstereceğini öne sürmeye başladılar.

Biraz daha ötesi artık psikiyatrinin alanına girer.

Gerçekçi olmakta fayda var. Seçmeni heyecanlandırmak için söylenen yalanlar da bir yere kadar. Gerçeği ters yüz etmeye başlayan bu ruh halinden bir an önce çıkmalılar. Yoksa seçim akşamı kendi başlarını belaya sokacaklar.

Kılıçdaroğlu, seçimi kazanamayacağını biliyor ve 14 Mayıs akşamı basacağı "oylarımız çalındı" yaygarasıyla dikkatleri kendi üzerinden uzaklaştırmaya hazırlanıyor. Kavga çıkarmayı başarırsa yırtacağını düşünüyor. Sadece Kılıçdaroğlu da değil, arkasındaki CHP yönetimi de öyle. Normalde seçimi kaybeden parti yönetimi tasfiye olur. CHP yönetimi bunu bildiğinden bir yandan oylarımız çalındı yaygarasına hazırlanıyor diğer yandan da Muharrem İnce'yi adım adım günah keçisi yapmaya çalışıyor.

Muharrem İnce'ye artan saldırıların arkasında bu yenilgili ruh hali yatıyor. Oysa Kılıçdaroğlu'nun üstüne İnce'yi de ekleseler 14 Mayıs'ta sandıktan çıkacak sonucu değiştirecek görünmüyorlar. Taban bu gerçeği gördü; tavan ise yenilginin faturasını ödemekten kaçmak için şimdiden kendisine yol yapıyor."