Yüzde 50 indirim geliyor! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi

Başkan Tayyip Erdoğan, gençlere bilgisayar ve cep telefonu müjdesi verdi. Gençlere ücretsiz internet de verilecek. Peki cep telefonu ve bilgisayar fiyatları ne kadar olacak? Ücret internet için hangi şartları sağlamak gerekiyor?

Erdoğan’ın müjdesi sonrası gençleri heyecan bastı

Başkan Recep Tayiyp Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesinde öğrencilere bir defaya mahsus olarak vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alma imkanı sağlanacağını duyurdu. Gençleri heyecan bastı.

12 bin lira ve üzeri cep telefonlarında taksit sayısı BDDK tarafından bu yıl 3 ay olarak belirlendi. Yenilenmiş ürün niteliğindeki telefonlarda ise 12 aya kadar taksit imkanı sağlanıyor. Vergi muafiyeti sonrası cep telefonu ve bilgisayar alacaklar gençler geri sayıma geçti.

Peki öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı ne zaman, şartları neler olacak?

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Vergisiz cep telefonu satışı için düzenleme Genel Seçimler sonrası Meclis'in ilk gündem maddeleri arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada " "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." dedi.

Cep telefonu ve bilgisayar vergi muafiyeti kimleri kapsayacak?

Vergisiz cep telefonu indiriminden üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler yararlanacak. Bir defaya mahsus olarak cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi kaldırılacak.

Vergi oranları nasıl?

Özellikle teknoloji ve iletişim çağında gençler en çok cep telefonu ile ilgili gelişmeleri merakla takip ediyor. Halihazırda cep telefonlarının vergisiz fiyatı üzerinden sırasıyla %1 oranında Kültür Bakanlığı Payı, %12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV ve %18 oranında KDV alınıyor. Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı %25, %40 ve %50 olarak değişiyor.

Tüketici kredilerindeki vade sayısı yeniden düzenlendi

Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırı 2023 yılında yeniden düzenlendi. Fiyatı 12 bin lira ve altında olan cep telefonları için vade sınırı 12 ay oldu.

Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırı fiyatı 12 bin lira üzerinde olan cep telefonları için ise 3 ay olarak belirlendi.

Cep telefonu vergi muafiyeti hesaplama tablosu

Cep telefonu vergi muafiyeti için ünlü bir telefon markasının son modelinin 4 farklı versiyonunun hesaplarını ve 4 farklı 20 bin, 30 bin, 40 bin ve 50 bin TL olmak üzere kaba hesaplarını tek tabloda yaptık. İşte gençlerin en çok merak ettiği o hesaplar:

Yüzde 50 indirim fırsatı

Cep telefonu vergi muafiyeti tablosunda görüldüğü üzere belirtilen telefonlarda ÖTV, KDV, TRT Bandrol, Kültür ve Turizm Bakanlığı payı düşüldükten sonra yaklaşık yüzde 50 civarında bir indirim dikkat çekiyor.