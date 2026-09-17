Yüzde 20'den yüzde 80'e: Polonyalı bakan Türkiye'nin savunmadaki dönüşümünü anlattı

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Türk savunma sanayisini ülkesine örnek gösterdi. Kielce şehrinde 8-11 Eylül'de düzenlenen 34. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nın açılış konuşmasını yapan bakan, "Türkiye devasa bir sıçrama gerçekleştirdi. Son 20 yılda büyük bir dönüşüm yaşadı, askeri teçhizatın yüzde 80'ini kendi üretir hale geldi" dedi.

Kosiniak-Kamysz'ın anlatımına göre Türkiye, geçmişte ihtiyaç duyduğu teçhizatın yalnızca yüzde 20'sini üretiyor, yüzde 80'ini yurt dışından satın alıyordu. "Bugün ise bu oranları tamamen tersine döndürmüş durumda" diyen bakan, Türkiye'nin yalnızca kendi ihtiyacı için üretim yapmadığını, aynı zamanda ihracat yaptığını ve ihracatı teşvik ettiğini söyledi.

Kosiniak-Kamysz, "Bu Polonya'da da uygulamak istediğimiz bir model" ifadesini kullandı. Bakanın verdiği bilgiye göre Polonya'da bu oran günümüzde yüzde 50'ye yüzde 50.

"Güçlü ve güvenli bir Polonya'nın inşası konusunda tüm sorumluluğu üstleniyoruz"

Kosiniak-Kamysz, hükümet olarak güçlü ve güvenli bir Polonya inşası için tüm sorumluluğu üstlendiklerini, Ukrayna'da süren savaşın ne kadar tehlikeli bir dönemde yaşadıklarını anlamalarını sağladığını ifade etti.

"Önümüze çıkarılan hiçbir engel güvenli sınırların oluşturulması, ordumuzun güçlendirilmesi ve Polonya ordusu askerlerinin en iyi kişisel teçhizatla donatılması yolundaki yürüyüşümüzü durduramayacak" diyen bakan, ülkesinin artık sadece satın alan değil, aynı zamanda üreten bir ülke olmaya başladığını kaydetti.

Borsuk tabanlı 40 tonluk prototip fuarda sergilendi

Fuarda, Polonya Silahlanma Grubu tarafından amfibi zırhlı muharebe aracı Borsuk temel alınarak geliştirilen 40 tonluk yeni ağır zırhlı muharebe aracının prototipi yer aldı. Prototipin sergilenmesinden onur duyduğunu dile getiren Kosiniak-Kamysz, "Kendi gücümüze inanalım ve bunu inşa edelim, çünkü yalnızca güçlü olanları savunmak isterler" diye konuştu.