Kayıp Büşra bebeğin anne ve babası tutuklandı

Divriği’de 10 Eylül’de kaybolduğu bildirilen Büşra bebeğin akıbetine ilişkin soruşturmada, gözaltındaki 9 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Savcılık işlemleri tamamlanarak mahkemeye sevk edilen anne Elif Balıkçı (27) ile baba Yusuf Balıkçı, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Bebeğin akrabaları M.R.B. (60), R.B. (45), İ.B, M.D. ve M.B. ile çadırlar bölgesinde kalan K.D. (50) ve Ö.B’nin (19) adliyedeki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Mahkemeye sevk edilen zanlılardan Büşra bebeğin annesi ve babası çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 7 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Göndüren köyü İncedere Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı, 10 Eylül'de bebeği Büşra Balıkçı'yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ihbar üzerine köye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edilmişti.

AFAD, komando ve jandarma ekipleri, yapay zeka destekli insansız hava aracı ve iz takip köpeğinin desteğiyle kayıp bebeği arama çalışması başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Elif Balıkçı, savcılıktaki ifadesinde kızını, babasının öldürüp araziye bıraktığını iddia etmişti.

Yer gösterme işlemi için jandarma ekiplerince İncedere Yaylası'na götürülen annenin, bebeğin öldürülerek bırakıldığını öne sürdüğü bölgede yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.

Bebeğin kaybolmasıyla ilgili Divriği Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararı alınmıştı.