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Ekonomi Petrolde baş döndüren trafik! Bir yükseliyor bir düşüyor
Ekonomi

Petrolde baş döndüren trafik! Bir yükseliyor bir düşüyor

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Petrolde baş döndüren trafik! Bir yükseliyor bir düşüyor

Orta Doğu’daki gelişmelerle dört ayın zirvesine yaklaşan petrol fiyatları bu kez Suudi Arabistan’dan gelen sevkiyat haberiyle yönünü aşağı çevirdi. Brent petrol 104,59 dolara, WTI ise 101,29 dolara geriledi. Arz endişesiyle yükselen, yeni sevkiyat haberleriyle düşen petrol piyasasındaki sert fiyat hareketleri dikkat çekiyor.

Küresel petrol piyasasında son günlerde yaşanan sert dalgalanma sürüyor. Orta Doğu’daki arz endişeleriyle hızla yükselen fiyatlar, Suudi Arabistan’ın alternatif sevkiyat planına ilişkin haberlerin ardından yeniden düşüşe geçti.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,2 değer kaybederek 104,59 dolara gerilerken ABD tipi Batı Teksas (WTI) ham petrolü yüzde 1,1 düşüşle 101,29 dolardan işlem gördü.

Her iki petrol türünde de önceki işlem gününde yaklaşık 3 dolarlık gerileme yaşanmıştı.

Bir haber yükseltiyor, diğeri düşürüyor

Petrol piyasasında son dönemde fiyatların yönünü arz güvenliğine ilişkin gelişmeler belirliyor.

Suudi Arabistan’ın Asya’daki rafinerilere Umman üzerinden ilave ham petrol göndermeye hazırlandığına ilişkin haberler, küresel arzda ciddi bir kesinti yaşanabileceği endişesini bir miktar azalttı.

Riyad’ın Umman’daki Sohar Limanı açıklarında gemiden gemiye aktarım yöntemi kullanarak Asyalı rafinerilere ek petrol sevkiyatı teklif ettiği bildirildi.

Bu alternatif güzergâhın, Suudi Arabistan’ın Kızıldeniz’e ulaşan Doğu-Batı petrol boru hattına yönelik saldırıların küresel petrol arzındaki etkisini sınırlayabileceği değerlendiriliyor.

Daha birkaç gün önce dört ayın zirvesine çıkmıştı

Piyasadaki hızlı yön değişimi rakamlara da yansıdı.

Suudi Arabistan’ın Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu Limanı'nda ham petrol yüklemelerini durdurması ve Avrupa’daki bazı müşterilerine yapılacak sevkiyatları iptal etmesi, hafta başında arz endişelerini artırmıştı.

Bu gelişmelerin ardından petrol fiyatları yaklaşık dört ayın en yüksek seviyelerine kadar çıkmıştı.

Ancak piyasadaki hava kısa sürede tersine döndü. Umman üzerinden gerçekleştirilecek ek sevkiyatların gündeme gelmesiyle bu kez satışlar hızlandı.

ABD'den gelen veri de fiyatları aşağı çekti

Petrol fiyatları üzerinde ABD'nin stok rakamları da etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre ülkedeki ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 640 bin varil azaldı.

Piyasalarda stokların yaklaşık 1,62 milyon varil düşmesi bekleniyordu. Gerilemenin tahminlerden çok daha sınırlı kalması da fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskıyı güçlendirdi.

Böylece petrol piyasasında birkaç gün içerisinde dikkat çekici bir tablo ortaya çıktı: Arz kesintisi korkusu fiyatları yukarı taşırken alternatif sevkiyat haberi aynı fiyatları yeniden aşağı çekti.

Jeopolitik gelişmelere karşı son derece hassas hale gelen petrol piyasasındaki bu sert hareketlilik, küresel enerji fiyatlarında belirsizliğin devam ettiğini gösteriyor.

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