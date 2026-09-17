Patır patır düşmeye başladı Icardi! Kime gitse, kime atlasa ortada kaldı...
Galatasaray'ın sözleşmesini yenilemediği Mauro Icardi, sonbaharda savrulan bir yaprak gibi her gün yeni bir takımla anılıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray'ın sözleşmesini yenilemediği Mauro Icardi, sonbaharda savrulan bir yaprak gibi her gün yeni bir takımla anılıyor.
Her gün farklı bir kulüple adı geçen Mauro Icardi için İngiltere’den dev bir iddia geldi. Premier Lig ekibi Tottenham'ın Arjantinli golcüyü kadrosuna katmak için harekete geçtiği dedikodusu yayıldı.
İddialara göre Roberto De Zerbi yönetimindeki Tottenham, hücum hattında yaşanan tıkanıklığı tecrübeli golcüyle çözmeyi planlıyor.
Transfer iddiasını güçlendiren bir diğer kritik gelişme ise idari kadroda yaşanıyor. Icardi ile Inter’de çalışan Piero Ausilio'nun İtalyan ekibinden ayrıldıktan sonra Tottenham’da idari göreve getirileceği konuşuluyor.
Ausilio’nun Tottenham’a katılması halinde, Milano döneminden yakından tanıdığı ve güvendiği Mauro Icardi transferini bizzat bitirebileceği ifade ediliyor.
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