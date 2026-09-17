  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Vasiyet bugün açıklanacaktı: Kadir İnanır'ın miras davası ertelendi Şimdi de gündeme oturacak Leao hamlesi geldi Dursun Özbek'in... Müthiş hamleler bunlar! Borsa İstanbul'da yükseliş! Bakan Ersoy duyurdu! Ayasofya’nın altındaki 9 kilometrelik gizemli tüneller ilk defa gün yüzüne çıkıyor Patır patır düşmeye başladı Icardi! Kime gitse, kime atlasa ortada kaldı... Portakaldan 60 kat daha fazla C vitamini içeriyor... Bilim insanları: Kilo vermeyi hızlandırıyor! İşe yarayabilir... Yarar sağladığı görülünce: Trossard'da komplo teorileri: Türkiye'de mutsuz mu? Türkiye’yi sallayacak çıkış! Kurtlar Vadisi’nde “Kaşifoğlu” karakterini oynayan oyuncudan şok iddialar Havalara uçtukları gelişmeye bakın: Patır patır düşen, 'bunlar işe yaramaz' denilen İHA'ları Türkiye'ye karşı alıyorlar “Ne olur bize de verin” demişlerdi! Mayın korkusunu tarih eden Türk canavarları o ülkeye ulaştı
Spor
5
Yeniakit Publisher
Patır patır düşmeye başladı Icardi! Kime gitse, kime atlasa ortada kaldı...

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Patır patır düşmeye başladı Icardi! Kime gitse, kime atlasa ortada kaldı...

Galatasaray'ın sözleşmesini yenilemediği Mauro Icardi, sonbaharda savrulan bir yaprak gibi her gün yeni bir takımla anılıyor.

#1
Foto - Patır patır düşmeye başladı Icardi! Kime gitse, kime atlasa ortada kaldı...

Her gün farklı bir kulüple adı geçen Mauro Icardi için İngiltere’den dev bir iddia geldi. Premier Lig ekibi Tottenham'ın Arjantinli golcüyü kadrosuna katmak için harekete geçtiği dedikodusu yayıldı.

#2
Foto - Patır patır düşmeye başladı Icardi! Kime gitse, kime atlasa ortada kaldı...

İddialara göre Roberto De Zerbi yönetimindeki Tottenham, hücum hattında yaşanan tıkanıklığı tecrübeli golcüyle çözmeyi planlıyor.

#3
Foto - Patır patır düşmeye başladı Icardi! Kime gitse, kime atlasa ortada kaldı...

Transfer iddiasını güçlendiren bir diğer kritik gelişme ise idari kadroda yaşanıyor. Icardi ile Inter’de çalışan Piero Ausilio'nun İtalyan ekibinden ayrıldıktan sonra Tottenham’da idari göreve getirileceği konuşuluyor.

#4
Foto - Patır patır düşmeye başladı Icardi! Kime gitse, kime atlasa ortada kaldı...

Ausilio’nun Tottenham’a katılması halinde, Milano döneminden yakından tanıdığı ve güvendiği Mauro Icardi transferini bizzat bitirebileceği ifade ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hibiskus şerbeti tarifi: İbrahim Saraçoğlu öve öve bitiremiyordu!
Kadın - Aile

Hibiskus şerbeti tarifi: İbrahim Saraçoğlu öve öve bitiremiyordu!

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun öve öve bitiremediği hibiskus; ekşimsi bir tada sahip, susuzluğu giderici bir etkisi olan zengin bir bitki t..
Yıllar sonra ortaya çıktı! Davutoğlu Binali Yıldırım'a iftira atmış
Siyaset

Yıllar sonra ortaya çıktı! Davutoğlu Binali Yıldırım'a iftira atmış

Gazeteci Abdülkadir Selvi, Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma açılmasına neden olan 2021 yılındaki konuşması nedeniyle Binali Yıldırım’ın d..
Bakan Şimşek açıkladı: Memur maaşlarına en az bu kadar zam yapılacak! 750 bin yeni sosyal konut inşa edilecek
Ekonomi

Bakan Şimşek açıkladı: Memur maaşlarına en az bu kadar zam yapılacak! 750 bin yeni sosyal konut inşa edilecek

Katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli konularda soruları cevaplayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memur ve emekli maaşlarına ..
CHP’li belediyenin tünel projesi mahalleyi hayalet şehre çevirdi! Esnaf sinek avlıyor
Gündem

CHP’li belediyenin tünel projesi mahalleyi hayalet şehre çevirdi! Esnaf sinek avlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Buca Onat Tüneli nedeniyle Atamer Mahallesi’ndeki bazı bina ve sokaklarda çatlaklar..
Halde fahiş vurgun! Denetimi duyunca köy köy gezip bakın ne yaptılar!
Aktüel

Halde fahiş vurgun! Denetimi duyunca köy köy gezip bakın ne yaptılar!

Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Emniyet tarafından gıda sektörüne yönelik yürütülen operasyonun 394 sayfalık soruşturma rap..
Eski Borsa Başkanı İbrahim Mustafa Turhan hakkında re’sen soruşturma başlatıldı!
Gündem

Eski Borsa Başkanı İbrahim Mustafa Turhan hakkında re’sen soruşturma başlatıldı!

Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde kayıpların yüzde 6’yı aşarak devre kesicinin uygulanmasının ardından sıcak bir hukuki gelişme yaşandı. İs..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23