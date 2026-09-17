Trump’tan rahatlatan açıklama! Anlaşma için doğrudan temas kurdular

Bir etkinlik için Kuzey Carolina’ya giden Trump, uçaktan indikten sonra gazetecilerin İran’la savaşa ve diplomatik temaslara ilişkin sorularını yanıtladı. Tahran’ın anlaşma istediğini belirten Trump, sürecin nasıl sonuçlanacağının henüz belli olmadığına işaret etti.

TEMASIN ARACISIZ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Trump, “İran bir anlaşma yapmayı çok istiyor, bakalım bu süreç nasıl sonuçlanacak.” ifadelerini kullandı. İran’dan gelen mesajların aracılar üzerinden mi iletildiğinin sorulması üzerine, doğrudan haber aldığını belirtti.

ABD’nin savaşın hangi aşamasında bulunduğu yönündeki soruyu da yanıtlayan Trump, “Umarım savaşın sonuna doğru ilerliyoruz.” dedi. Trump’ın açıklamasında, olası anlaşmanın koşullarına veya temasların ayrıntılarına ilişkin bilgi yer almadı.