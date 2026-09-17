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Dünya Avustralya’da vize kısıtlaması: Öğrencilere aile, ziyaretçilere kalış engeli
Dünya

Avustralya’da vize kısıtlaması: Öğrencilere aile, ziyaretçilere kalış engeli

Yeniakit Publisher
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Avustralya’da vize kısıtlaması: Öğrencilere aile, ziyaretçilere kalış engeli

Avustralya, konut kriziyle mücadele kapsamında öğrenci ve ziyaretçi vizelerine aile birleşimi ve kalış sürelerini de kapsayan yeni kısıtlamalar getirdi.

ABC'nin haberine göre, Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, öğrenci ve ziyaretçi vizelerine yönelik yeni düzenlemeyi duyurdu.

Bu düzenleme kapsamında, doktora öğrencileri hariç, Avustralya'da öğrenim gören öğrenciler ailelerini ülkeye getiremeyecek.

Düzenlemeden Güneydoğu Asya ve Pasifik ülkelerinin vatandaşları muaf tutulacak.

Ayrıca yeni düzenlemeyle özellikle gezginlerin kullandığı ziyaretçi vizelerine de çeşitli kısıtlamalar getiriliyor.

Ülkede halihazırda 18-30 yaş aralığındaki kişiler, ziyaretçi vizesiyle 3 ay çalışmaları halinde 2 yıl, 6 ay çalışmaları halinde 3 yıl kalma hakkı kazanıyor.

Yeni düzenlemeyle kişiler, ikinci yıl kalmaya hak kazanmak için 45 bin kişilik, üçüncü yıl için ise 5 bin kişilik kontenjanı bulunan çekilişlere girmek zorunda.

Söz konusu düzenlemelerle ülkedeki konut krizinin önüne geçmeyi amaçladıklarını belirten Burke, "Avustralya'ya kalıcı olarak gelmek istiyorsanız, kalıcı vizeye başvurun. Geçerli bir vizeniz yoksa, ülkeyi terk edin." ifadelerini kullandı.

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