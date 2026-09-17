Sapık LGBT derneklerinde iç savaş hazırlığı!

Tek hedefi ahlaksızlık olmayan LGBT savnucusu sapkın derneklerin geçmişte bazı ülkelerde iktidar değiştirmek ve iç karışıklık çıkarmak için de hareket ettiği biliniyor. Türkiye Gazetesi yazarı Kubilay Gülbek, bu yapıların gençleri nasıl zehirlemeye çalıştıklarıyla ilgili tespitlerini ve amaçlarını kaleme aldı.

MASAK verilerine göre 9 LGBT derneğine aktarılan 3,5 milyon dolarlık kaynak, Batılı gizli servislerin “hibrit savaş” stratejisini gözler önüne seriyor. İki banka üzerinden UK Online Giring Vakfı aracılığıyla aklanarak ülkeye sokulan bu fonlar; toplumu yozlaştırıp asi bir gençlik oluşturarak sokak olaylarının fitilini ateşlemeyi hedefliyor.

TOPLUMSAL YAPI HEDEFTE

Demokrasi kılıfıyla birçok ülkeyi karıştıran EED ve Wellspring fonları, Ukrayna’da protestoları finanse edip iktidarı düşürdü. Belarus ve Ermenistan’daki

sokak devrimlerini bizzat organize etti. Gürcistan’da ise kitleleri sokağa dökerek casusluk yasasını engelledi. Aynı karanlık yapı, benzer yöntemlerle Türkiye’deki toplumsal yapıyı hedef alıyor.

Konuyla ilgili Türkiye Gazetesi yazarı Kubilay Gülbek, sapkın derneklerin gençleri nasıl zehirlemeye çalıştıkları ve kirli amaçlarıyla ilgili kaleme aldığı yazıda şu ifadeleri kullandı:

Yaklaşık 30 yıl önceye götürmek istiyorum sizi. Sokaklarda gazetecilik yaptığım dönemlerde İstanbul polisinin düzenlediği bir dizi operasyonlara katılıyor, fuhuş ve sapkın eğilimlere karşı yapılan mücadeleyi yerinde izliyordum. İstanbul’da yaşayan eş cinsellerin oturduğu ve her gece belanın eksik olmadığı Cihangir, Pürtelaş ve Beyoğlu’nun arka sokaklarında amansız bir mücadeleye şahit oluyordum. Özel barlar, sokaklarda yaşanan fuhuş pazarlıkları hatta şifrelerle girilebilen “umumi evler” ortaya çıkarılıyor, bu kişilere meyilli olan suçlulara yönelik operasyonlar yapılıyordu. 2000'li yıllara gelindiğinde olayların farklı bir boyuta taşındığını fark ettim. Artık çocuk denilecek yaşta olan gençlerin de bu sapkın akımdan etkilendiğini kadın kılığında değil ama gerçek kimlikleri üzerinden üçüncü bir kimlik oluşturma arayışı içerisinde olduklarını gördüm. Sonraki yıllarda ise neredeyse dokunulmaz oldular, protesto gösterileri sosyal medya ve dijital mecralarda boy gösterip kendilerinden rahatsız olan mütedeyyin kişileri tehdit edici sözlerle toplumda kendilerine yer açma çabası içerisine girdiler. Daha önce çekingen olan sapkın akımın savunucuları, hücuma geçmiş var olan güçleriyle saldırıyorlardı. Bunu da nereden buldukları belli olmayan para kaynağı ile gerçekleştirdikleri çıplak gözle görülebiliyordu...

İşte para musluğunun nereden açıldığını önceki gün yapılan “Ailem Güvende Operasyonu” ile anladık. 9 ayrı LGBT derneğinin hesaplarını inceleyen MASAK uzmanları özellikle Avrupa’da faaliyet gösteren gizli vakıf ve fon kuruluşunun izini tespit etti. Gençler arasında uyuşturucu ve cinselliği ön plana çıkararak yozlaşmış bir toplum inşa etmeye çalışan sapkın derneklerin yurt dışı fonlarından aldığı paralar ile “gay barlar” açtığı, müzik grupları kurduğu, özellikle dijital mecralarda çıplaklığı ön plana çıkararak gençlerin giyim tarzını şekillendirdiği, aile yapısına müdahale ederek özgürlükler adı altında ebeveynlere karşı gelen bir asi gençlik oluşturma hayali içerisinde oldukları gerçeğiyle yüzleştik.

Ama işin uzantısına baktığınızda fon sağlayıcı yabancı vakıfların arkasında Batılı gizli servislerin olduğu ve oynanan büyük oyunu görmek mümkün. Yani bir ülkede “hibrit savaşları”nın fitilini ateşlemek ve kitleleri sokaklara çıkarabilmek için gerekli para bu vakıflar aracılığıyla sağlanıyor. Türkiye’de de pek çok olayda karşımıza çıkan 9 ayrı LGBT derneği de bu fonlardan yüklüce miktarda bağış adı altında para almış. MASAK’ın tespit ettiği rakam 3,5 milyon dolar civarında. 1 milyon 570 bin dolar ile SPOD en çok yardım alan derneklerin başını çekiyor. Bunu 762 bin dolar ile Hak Eşitlik Varoluş Derneği, 518 bin dolar ile Pozitif Yaşam Derneği takip ediyor.

İki yabancı banka tarafından Türkiye’ye GİB ve Swıft yoluyla sokulan paralar ilk bakışta nereden geldiği belli olmaması için merkezi İngiltere’de olan UK Online Giring Foundation yardım vakfı aracılığıyla gönderiliyor. Biraz daha derine inince hesap hareketleri paranın gerçek kaynağını tespit ediyor.

Şimdi ‘Bunu da mı yurt dışına bağladınız?’ diyen okuyucular lütfen dikkat etsin. Size bu 7 ayrı fon kuruluşundan sadece ikisinin dünya genelinde gerçekleştirdiği operasyon niteliğindeki olaylardan bahsetmek istiyorum.

Türkiye’ye gönderdiği para trafiği tespit edilen Europan Endowment For Democracy (EED) yani Avrupa Demokrasi Vakfı’nın icraatları: Ukrayna’da Euromaidan protestolarını finanse etmek ve Rusya yanlısı cumhurbaşkanı Victor Yanukoviç’in koltuğunu kaybetmesiyle sonuçlanan olayların fitilini ateşlemek, Belarus’ta Aleksandr Lukaşenko’ya karşı başlayan kitlesel eylemleri fonlamak, 2018 yılında Ermenistan’da yaşanan ‘Kadife Devrim’in sokak hareketlerini organize etmek ve Gürcistan’da 2013-2024 yılları arasında çıkarılmak istenen casusluk yasasının iptali için sokağa çıkan STK’lara maddi yardımda bulunmak...

LGBT derneklerine fon sağlayan bir diğer kuruluş ise Amerika merkezli Wellspring Philanthropic Fund. Amerikalı iki milyarder iş adamı tarafından kurulan vakıf Sol Liberal blokun en karanlık para vakfı olarak biliniyor. Özellikle ABD medyası tarafından karanlık odaklara hizmet ettiği ileri sürülen vakfın faaliyetleri 2024 yılında dondurulmuş. Türkiye’deki LGBT derneklerine maddi finans yardımında bulunduğu tarih ise 2021-2024 yılları...

İşte hep söylüyoruz önce inancımızı yok edecekler, ardından gençliği zehirleyip bizi içeriden parçalayıp yok olan değerlerimizin altında ezecekler.