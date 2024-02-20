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Sosyal Medya Yüzde 107 zam halk otobüsü şoförüne göbek attırdı!
Sosyal Medya

Yüzde 107 zam halk otobüsü şoförüne göbek attırdı!

Yeniakit Publisher
2024-02-20 23:30:00 - 2024-02-20 23:45:47

Şanlıurfa'da maaşlarına yüzde 107 zam yapılan otobüs şoförlerinin sevinci sosyal medyada gündem oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zeynel Abidin Beyazgül, çalışanlarının maaşına rekor bir zam yaptı.

Maaşlarına yüzde 107 oranında zam yapıldığını duyan bir halk otobüsü şoförü, otobüsü durdurup ayağa kalkarak halay çekmeye başladı.

Dakikalarca göbek atan sürücünün görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin çalışanlarına yaptığı yüzde 107 oranındaki zamla birlikte en düşün çalışanın maaşı 34 bin liraya yükseldi.
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