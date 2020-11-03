Yüzbinleri ilgilendiren haber: 240 bin TL tazminat!

Büyük can ve mal kaybına neden olan 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin ardından zararların en aza indirilmesi amacıyla getirilen Zorunlu Deprem Sigortası'nda son 20 yılda 9 milyonun üzerinde poliçeye ulaşılırken sigorta yaptırma oranı ise Türkiye'de yüzde 50'nin üzerine çıktı. Ancak yine de bu konuda daha alınacak yol olduğu görülüyor.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), konutları depreme ve depremin doğrudan neden olduğu yangın, infilak, yer kayması ve tsunami gibi afetlere karşı güvence altına alıyor.

DASK istatistiklerine göre, ülkede kentleşmenin en yoğun yaşandığı Marmara, deprem sigortasına en fazla ilgi gösteren bölge oldu. Bölgedeki konutların yüzde 63'ünde Zorunlu Deprem Sigortası bulunuyor.

Teminatı geniş

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılanıyor. Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altına alınıyor. Aşağıda belirtilen bina bölümleri, bir arada ya da ayrı ayrı teminat kapsamında bulunuyor: Temeller, Ana duvarlar, Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, Bahçe duvarları, İstinat duvarları, Tavan ve tabanlar, Merdivenler, Asansörler, Sahanlıklar, Koridorlar, Çatılar, Bacalar, Yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri

Teminat için limit var

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile olası bir deprem felaketinden sonra, sigorta sahiplerinin hayatlarına kaldığı yerden yeniden güvenle devam edebilmelerini amaçlıyor. "Deprem geçecek, hayat devam edecek…" diyen DASK her yıl inşaat maliyetlerindeki artışa göre belirlediği azami bir tutarda teminat sağlıyor. DASK tarafından verilen azami teminat tutarı, 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde 240 Bin TL olarak belirlenmiş durumda.

Azami teminat tutarı tespit edilirken, yıkılan meskenin yeniden inşa edilmesinin maliyeti (arsa değeri hariç) dikkate alınıyor. Sigortalının teminat tutarı (sigorta bedeli) -azami teminat tutarını geçmemesi koşuluyla- meskenlerinin büyüklüğüne ve yapı tarzına göre belirleniyor.

Eğer meskenin değeri DASK tarafından verilen azami teminat tutarını aşıyorsa, sigortalı isteğe bağlı olarak, aşan kısım için sigorta şirketlerinden ek teminat alabiliyor. Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamıyla, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak geliştirilmiş bir sigorta sistemi.

Hangi binalar güvence altında?

Afet Sigortaları Kanunu gereğince, aşağıda tanımlanmış binalar güvence altına alınıyor:

*Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,

*634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,

*Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,

*Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.

Zorunlu Deprem Sigortası ayrıca yukarıdaki koşullara uyan;

*Kat irtifakı tesis edilmiş binalar,

*Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar,

*Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri, için de geçerli.

150-250 TL yetiyor

Zorunlu Deprem sigortası için çok büyük paralar vermeye de gerek yok. Bunun için poliçeler 100 metrekare betonarme bir bina için ortalama prim senelik yapılan yılı ve bulunduğu şehre göre değişmekle birlikte 15 lira ile 250 lira arasında yer alıyor

Poliçe sayısı artıyor

YILLAR --- POLİÇE SAYISI

2010 --- 3.316

2011 --- 3.725

2012 --- 4.786

2013 --- 6.029

2014 --- 6.808

2015 --- 7230

2016 --- 7.628

2017 --- 8.284

2018 --- 8.846

2019 --- 9490

Marmara önde

Marmara Bölgesi -- Yüzde 63

Ege Bölgesi -- Yüzde 53

İç Anadolu -- Yüzde 49

Akdeniz Bölgesi -- Yüzde 46

Karadeniz Bölgesi -- Yüzde 44

Doğu Anadolu Bölgesi -- Yüzde 39

Güneydoğu Anadolu Bölgesi -- Yüzde 38

Kaynak: Faruk Erdem / Sabah