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Yüzbinlerce araç sahibine müjde! İndirim geliyor

Benzine yapılan indirimin ardından araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir haber daha geldi. Bu geceden itibaren motorine de 13-14 kuruş indirim yapılacak.

22 Kasım 2018 Perşembe 12:44
Yüzbinlerce araç sahibine müjde! İndirim geliyor

Bu gece, benzinin ardından motorinde de litrede 13-14 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

Brent petrol ve uluslar arası piyasalarda motorin fiyatları düştü. Bu durum, benzinin ardından motorinde de pompada indirimi gündeme getirdi. Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre motorinde, litrede 19 kuruş indirim söz konusu.

Devletin 5 kuruş ÖTV alacağı bulunuyor

Devletin, her litre motorinde halen eşel mobil uygulaması gereğince 5 kuruş ÖTV alacağı bulunuyor. Motorinde, önce ÖTV sıfırlanacak. Kalan tutar, indirim olarak pompaya yansıyacak. ÖTV ve KDV toplam 13-14 kuruş indirim hesaplanıyor.

Uluslararası piyasada düştü

Uzmanlar, Brent petrol ve uluslararası piyasalarda motorin fiyatlarının düştüğünü belirterek, “Petrolde arzın azalmayacağı, buna karşılık talebin gerileyebileceği öngörüsü bulunuyor. Bu, ekim ayında 80 dolar düzeyinde olan Brent petrolde fiyatların gevşemesine yol açtı. Motorin fiyatları da uluslararası piyasalarda geriledi. Bu veriler doğrultusunda motorinde indirim gündeme geldi” dedi.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 12:44
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