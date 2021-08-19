Yüz yüze eğitimde yeni dönem! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Kabine toplantısı saat 13.50'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlamıştı. Kabine toplantısı 5 saat 20 dakika sürdü.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Yüz yüze eğitime ilişkin önemli değerlendirmeler yapan Erdoğan "Henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz." dedi.

İşte Erdoğan'ın konuya ilişkin yaptığı o açıklama:

Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitim başlamasıyla, henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz.

Aşı olmayan üniversite öğrencilerimizin ve çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz.