Yüz yüze eğitimde yeni dönem! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu
Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüz yüze eğitime ilişkin önemli ifadeler kullandı. Erdoğan "Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitim başlamasıyla, henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aşı olmayan üniversite öğrencilerimizin ve çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz." dedi.
Kabine toplantısı saat 13.50'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlamıştı. Kabine toplantısı 5 saat 20 dakika sürdü.
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Yüz yüze eğitime ilişkin önemli değerlendirmeler yapan Erdoğan "Henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz." dedi.
İşte Erdoğan'ın konuya ilişkin yaptığı o açıklama:
Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitim başlamasıyla, henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz.
Aşı olmayan üniversite öğrencilerimizin ve çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz.