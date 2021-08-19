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Gündem Yüz yüze eğitimde yeni dönem! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu
Gündem

Yüz yüze eğitimde yeni dönem! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüz yüze eğitime ilişkin önemli ifadeler kullandı. Erdoğan "Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitim başlamasıyla, henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aşı olmayan üniversite öğrencilerimizin ve çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 20:10:00 -
Yüz yüze eğitimde yeni dönem! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Kabine toplantısı saat 13.50'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlamıştı. Kabine toplantısı 5 saat 20 dakika sürdü.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Yüz yüze eğitime ilişkin önemli değerlendirmeler yapan Erdoğan "Henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz." dedi.

İşte Erdoğan'ın konuya ilişkin yaptığı o açıklama:

Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitim başlamasıyla, henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz.

Aşı olmayan üniversite öğrencilerimizin ve çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz.

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Yorumlar

ibrahim

Reis aşı konusunda yanlış yaptın.Siyasetin kitabını yazdığina inandığım sen bu konuda resmen basiretin bağlandı. 
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Aşısız

Bu filim kurulu ve küreselci çetenin kuyruğuna takılıp bu milleti zehirli aşıya geçersiz teste ölüm ilacına mahkum eden, bugüne kadar ölümüne savunduğum akpartiye artık oy moy yok.
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