Yüz yüze eğitimde hangi dersler olacak?

Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda Kabine toplantısında da masaya yatırılan yüz yüze eğitim planını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Buna göre, 15 Şubat'ta birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamı, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki tüm ilkokul ve ortaokullar ile anaokullarda haftanın 5 günü yüz yüze eğitim olacak. 1 Mart itibariyle de ilkokullar ile 8 ve 12'nci sınıflar okula başlayacak.

Yüz yüze eğitimde dersler kaç dakika olacak?

İlkokullar haftada 2 gün okula gidecek. 8 ile 12'nci sınıflarda ise yüz yüze eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte belirlenecek. Dersler 30 dakika, teneffüsler ise 10 dakika olacak. İlkokullarda öğrencilere Türkçe, matematik, hayat bilgisi ve İngilizce dersleri yüz yüze anlatılacak. Bu derslere ek olarak 4'üncü sınıflar ayrıca haftada 2 saat din kültürü ve ahlak bilgisi dersi de görecek. Müzik, resim ve beden eğitimi gibi dersler ise uzaktan eğitimle verilmeye devam edecek.

8. sınıflar hangi dersi işleyecek? 12. sınıflar okulda hangi dersleri görecek?

8. sınıflar 6 Haziran'da Lise Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanan 8'inci sınıf öğrencilerine Lise Geçiş Sınavı (LGS), 12'nci sınıflara ise 26 ve 27 Haziran'da YKS sınavına girecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlık derslerine ağırlık verilecek. Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen veliler, müdürlüğe yazılı başvuru yapabilecek, böylece devamsız sayılmayacak.

Yüz yüze eğitimde öğrencilere kısıtlamalar ne olacak?

Öğrenci, öğretmen ve çalışanlar durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ve çalışma ya da ders programını içeren belgeyi ibraz etmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde kısıtlamalardan muaf tutulacak.