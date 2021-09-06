Koronavirüs salgını sebebiyle son bir buçuk yıldır eğitim genellikle online olarak yapıldı. 6 Eylül 2021 itibariyle 2021-2022 eğitim öğretim yılı yüz yüze eğitimle başladı. Peki, okula gitmek zorunlu mu? İsteyen online eğitime katılabilir mi?

Yüz yüze eğitim zorunlu mu? İsteyen okula gitmeyebilir mi?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni dönemin başlamasıyla ilgili olarak Hürriyet’e açıklamalarda bulundu. Özer, okulların zorunlu olup olmayacağına ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, “Okullarımız tüm kademelerde haftada beş gün ve yüz yüze eğitimle açılıyor. Yüz yüze eğitime katılım zorunlu olacak. Ancak yönetmelikte tanımlı mazereti olanlar, Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemindeki kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrenciler ve CovId-19 tanılı veya temaslı olan öğrencilerimiz okula gelmeden EBA-TV ve dijital platformlar üzerinden derslerini takip edebilecekler” dedi.

Öğrencilerin hangi durumlarda mazeretli olacağını ifade eden Özer, “Evden çıkması sağlığı açısından risk oluşturan ve buna dair sağlık kurulu raporu bulunan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere rehberlik ve araştırma merkezlerince alınan “evde eğitim” kararı doğrultusunda ders yılı boyunca il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün planlamasıyla evde eğitim hizmeti verilecek ve bu öğrenciler mazeretli sayılacak. Diğer taraftan Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemindeki kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrencilerle, koronavirüs hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi veya karantina sürecinde olan öğrenciler de mazeretli sayılacak. Bu öğrenciler TRT EBA ve EBA dijital platformu aracılığıyla eğitime evde devam edecek” ifadelerini kullandı.