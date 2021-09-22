2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü başladı. Son günlerde artan vakalar sebebiyle aileler yeniden uzaktan eğitime dönülüp dönülmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, yüz yüze eğitim sürecek mi?

Yüz yüze eğitim sürecek mi? Okullar kapanacak mı?

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisinin aylık olağan toplantısına katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitim konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, “Şu anda okulları açık tutmamızla ilgili en büyük avantajımız öğretmenlerimizin aşılanma oranı. Hem birinci doz hem de ikinci doz aşılanma oranlarında öğretmenlerimizin yakalamış olduğu oran Türkiye ortalamasının çok üzerinde. Birinci dozda yüzde 92, ikinci dozda veya aşı olmadan bağışıklık kazanıp antikor oluşturmuş olan öğretmen oranımız yüzde 85'lerde. Özellikle 6 Ağustos ile bugün arasında öğretmenlerin aşılanmasında da ciddi bir ivmelenme var. Yani öğretmenlerimiz okulların açılmasıyla ilgili irade gösterildiği zaman sadece kendi sağlıkları için değil, topluma örneklik oluşturma bağlamında da sorumlulukları üzerine alarak çok hızlı bir şekilde aşılarını tamamladılar" diye konuştu.