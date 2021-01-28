Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor 2021? Okullar yüz yüze eğitime 15 Mart’ta mı geçecek?

Okullar yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak? Okulların yüz yüze eğitime başlama tarihiyle ilgili Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’ndan tavsiye kararı çıktı. CNN Türk’ün haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un 15 Şubat’ta okulların yüz yüze eğitime başlayabileceğine vurgu yapması sonrası gözler Bilim Kurulu’na çevrilmişti. Bilim Kurulu Toplantısı'ndan yüz yüze eğitimin 15 Şubat’ta başlamasının erken olduğuna yönelik tavsiyesinde bulundu.

İkinci dönem yüz yüze eğitimin başlamasına erken diyen Bilim Kurulu'nun, öğretmenler aşılanmadan yüz yüze eğitime geçilmemesi yönünde hemfikir olduğu belirtildi. Vaka sayısının da yüz yüze eğitime başlanması için yüksek olduğu belirtildi. Bilim Kurulu'nda şubat ayında değil ama mart ayında yüz yüze eğitime geçilmesi tekrar görüşülebilir tavsiyesi çıktı. Peki okullar yüz yüze eğitime ne zaman geçecek?