Yüz yüze eğitim kaç gün yok? Hangi illerde yüz yüze eğitime ara verildi?

Sağlık Bakanlığı’nın son olarak açıkladığı koronavirüs tablosunda vakaların 21 binin altın düşmediği ve vefatların yeniden 100’lü rakamların üzerinde olduğu görüldü. Öte yandan Sağlık Bakanlığı, 81 il için 13-19 Mart'ta 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, 100 binde en fazla vaka Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova'da görüldü. Her 100 binde vaka sayısı Samsun'da 508,97, Giresun'da 356,35, Sinop'ta 309,06, Balıkesir'de 288,16, Yalova'da 275,31 oldu. Vakaların hızlı bir şekilde artmasından dolayı Sinop, Çanakkale, Çorum, Kırşehir ve Kastamonu illerindeki bazı okullarda yüz yüze eğitime ara verildi.

Sinop’ta okullar kaç gün tatil?

Sinop’ta artış gösteren koronavirüs vakaları sebebiyle son dakika bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada merkezde bir ortaokulda koronavirüs vakaları görülünce, eğitime 14 gün boyunca ara verildi. Açıklamanın devamında destekleme kursları ve uzaktan eğitimin devam edeceği aktarıldı.

Çanakkale’de yüz yüze eğitime kaç gün ara verildi?

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu ve Kaymakam Dr. Serhat Doğan acil bir toplantı düzenledi. Düzenlenen toplantıda Gökçeada Atatürk Anadolu Lisesi ile Gökçeada Özel Zeytinli Rum İlkokulu, Cumhuriyet İlkokulu’nda testi pozitif çıkan öğrenci ve öğretmenlerin olması üzerine karar alındı. Aynı zamanda Gökçeada Özel Tepeköy Rum Ortaokulu ve Gökçeada Özel Tepeköy Rum Lisesi’nde temaslıların bulunması ile birlikte 5 okulda 29 Mart tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verildi.

Çorum’da yüz yüze eğitim tatil mi?

Çorum’un Osmancık ilçesinde İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu acil olarak toplanma kararı aldı. Alınan kararlar doğrultusunda, ilçedeki Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu, Orgeneral Ahmet Çörekçi İlkokulu ve Orgeneral Ahmet Çörekçi Yatılı Bölge Okul’unda yüz yüze eğitime 14 gün ara verilmesi kararlaştırıldı. Pozitif ve temaslı vakaların fazla olması sebebiyle öğretmen, personel ve öğrenciler evlerinde karantina altına alındı.

Kırşehirde yüz yüze eğitime kaç gün ara verildi?

Konuyla ilgili Kırşehir Valiliği, alınan kararı şu şekilde duyurdu: “Bulaşın önlenmesini sağlamak, kamu sağlığını korumak ve salgını kontrol altında tutmak amacıyla bahse konu okullarımızda 14 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilmesine, bu süreçte uzaktan eğitime devam edilmesine karar verilmiştir” Karar kent merkezindeki Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi ve Fatımatüz Zehra Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi’nin için geçerli olduğu aktarıldı.

Kastamonu’da yüz yüze eğitim kaç gün yasaklandı?

Kastamonu’nun Ağlı ilçesinde bulunan bazı okullarda da vakaların görülmesi üzerine eğitime 14 gün boyunca ara verildi. Konuyla ilgili Ağlı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçede bulunan bütün okul ve yurtların kapatılması kararı aldı. Eğitim 4 Nisan tarihine kadar uzaktan devam edecek.