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Eğitim Yüz yüze eğitim için tarih açıklandı! Okullar ne zaman açılacak? 15 Şubat'ta yüz yüze eğitim başlayacak mı?
Eğitim

Yüz yüze eğitim için tarih açıklandı! Okullar ne zaman açılacak? 15 Şubat'ta yüz yüze eğitim başlayacak mı?

Milyonlarca öğrenci 22 Ocak itibariyle yarıyıl tatiline çıktı. Yarıyıl tatilinden sonra okulların yüz yüze eğitime başlayıp başlamayacağı da merak edilmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Seluçuk, “15 Şubat'tan itibaren sizleri okullarımıza çağırmak, orada görmek istiyoruz.” demiş ve son kararın Bilim Kurulu toplantısı ile Kabine toplantısında alınacağının altını çizmişti. Bilim Kurulu’ndan yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağına ilişkin tarih geldiği öğrenildi. Peki okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 15 Şubat’ta okullar açılacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-01-28 14:09:00 - 2021-01-28 14:09:54
Yüz yüze eğitim için tarih açıklandı! Okullar ne zaman açılacak? 15 Şubat'ta yüz yüze eğitim başlayacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılış tarihi ile ilgili ikinci dönemi işaret ederek, "Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz." ifadesini kullandı. Ancak Bilim Kurulu üyeleri yüz yüze eğitimin 15 Şubat’ta başlamasından yana değil. Bilim Kurulu okulların ne zaman yüz yüze eğitime geçmesi gerektiğini açıkladı. Peki okullar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitimle devam eden eğitim kuruluşlarının açılış tarihiyle ilgili Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bir tarih tavsiye etti. CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram'ın aktardığı son dakika bilgilerine göre; Bilim Kurulu Toplantısı'ndan 15 Şubat tarihi için 'erken' tavsiyesi çıktı. İkinci dönem yüz yüze eğitimin başlamasına erken diyen Bilim Kurulu'nun, öğretmenler aşılanmadan yüz yüze eğitime geçilmemesi yönünde hemfikir olduğu belirtildi. Vaka sayısının da yüz yüze eğitime başlanması için yüksek olduğu belirtildi. Bilim Kurulu'nda şubat ayında değil ama mart ayında yüz yüze eğitime geçilmesi tekrar görüşülebilir tavsiyesi çıktı.

Yüz yüze eğitim 15 Mart'ta mı başlayacak?

Toplantıda özellikle; öğretmenlerin aşılanması ve toplumdaki aşılanma sayısının artması ve vakalarda azalma kaydedilmesi şartıyla 15 Mart'ta yüz yüze eğitime geçişin mümkün olabileceği vurgulandı. Aşılanma sırası hizmet sektörüne geldiğinde önce polisler ve öğretmenler koronavirüs aşısı olacak. Bu aşılanma sürecinden sonra okulların tekrar açılması hakkında net bir tavsiye kararı alınabilecek.

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