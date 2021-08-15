Yüz yüze eğitim için hazırlıklar başladı! MEB'den tüm okullara talimat

Yüz yüze eğitime başlanması için 81 ilin Milli Eğitim Müdürlüğüne hazırlık yazısı gönderildi. Milli Eğitim Bakanlığı, okulların hazır hale getirilmesini istedi. 2021-2022 Eğitim Öğretime Hazırlık Çalışmaları konulu resmi yazıda, okulların eğitim ve öğretime hazır hale getirilmesi istendi.

Okullar hazırlanıyor

Okullarda alınması gereken önlemler üzerinde tek tek duruldu. Havalandırmalar, teneffüslerin nasıl olacağı, öğrencilerin temasının nasıl daha aza indirileceği, PCR testleri, servisler ve aşılar ile ilgili detaylı çalışmalar yapılıyor.

Maske kutusu olacak

Yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Okul ve kurum binalarının girişlerinde öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm çalışanların maske ihtiyaçlarını gidermek amacıyla dizayn edilmiş, içinde günlük maskelerin bulunacağı, her öğrencinin ve okul çalışanlarının ihtiyaç halinde maskesini alıp değiştirebileceği, kirli ve temiz maskenin ayrı ayrı konulacağı kutuların hazırlanarak hizmete sunulması hususunda gereğini rica ederim."

Bilim Kurulu'nun çalışmalarına paralel olarak YÖK'ün de üniversitelerin açılması için gerekli çalışmaları yaptığı da bildirildi.

Afet bölgesine destek

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, selden etkilenen bölgelerde okullardaki hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirterek "Eğitim öğretimin başlayacağı zamana kadar afet bölgesindeki eksiklikleri gidereceğiz" dedi.

Okulla ilişkili tüm sektörler aşılanmalı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener okulların açılmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Okullara başlayacak olan kişilerin ve ebeveynlerin aşı eksikliği varsa tamamlaması gerektiğini kaydeden Şener, "Eğitimcilerin ve sağlık çalışanlarının yüzde 100 aşılanması gerekiyor. Okulla ilişkili olarak düşünebileceğiniz hizmet sektörlerinin, servis, yemekhane, kafeterya, kırtasiye bunun içerisinde. Yani çocukların dolaşabileceği alanlar diyebileceğimiz grup. Bu grupta ivedilikle çift doz aşılanması lazım" dedi.

Bir günde 1 milyon 145 bin 321 aşı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından koronavirüs aşılamasındaki son durumu paylaştı. Bakan Koca ilk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısının 18.313.689'a indiğini duyurdu.

İşte Bakan Koca'nın paylaşımı:

"Dün 1 milyon 145 bin 321 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 384.945. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 602.251. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 158.125. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 18.313.689'a indi."

Türkiye'nin batısı mavi kategoride

Türkiye'nin batı illerinde aşılama oranları, yüzde 75'lerin üzerine çıkarak "mavi" kategoriye döndü. Aşılama oranı en yüksek üç il Muğla, Çanakkale ve Edirne. En düşük oranlar ise Ş.Urfa, Mardin ve Bitlis'te. Mavi kategorideki il sayısı 25'e çıktı. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, aşılama haritasında her geçen gün mavi kategorideki illerin sayısının artmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.