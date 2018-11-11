Yüz üstü yatırmayın

Banyodan sonra pudra kullanmayın

Bebeğinizi hastaneden eve getirdiğinizde mutlaka yıkayın.

Eğer bebeğinizin göbeği henüz düşmemiş ise bu bölge banyo sonrasında hemen kurulanmalıdır ve bebeğinizin göbeği tamamen düşene kadar her gün 2-3 defa uygun antiseptikle silinip temizlenmeli mikrop kapmama sağlanmalıdır. Sonra üstü kapatılmalı ve kesinlikle bebeğin bezine temas ettirilmemelidir.

Bebeğinizi her gün ortamı uygun hale getirerek yıkayın.

Bebeğinizde kalça çıkıklığına sebep vermemek için kesinlikle bebeğinizi kundaklamayın ve bebeğinize vücudunu saracak giysiler girdirmeyin. Kesinlikle banyo sonrasında veya başka zamanlarda kesinlikle ayaklarından tutmak sureti ile bebeğinizi sallamayın.

Bebeğinizi kesinlikle yüzükoyun yatırmayın! Bebeğinizi yüzükoyun yatırmanız çok tehlikeli bir davranış olacaktır. Bebeğinizi sadece sırt üstü ya da yan tarafına doğru yatırın ve bebeğinizin yatış pozisyonunu sürekli olarak değiştirin ve kesinlikle bebeğinizin yüzünü örtmeyin.

Bebeğiniz dünyaya geldikten sonra 3 ile 5 gün içerisinde topuğunun hemen altından sadece 4 damla kadar kan alınmalı ve bebeğinizde zeka geriliği ya da büyüme geriliğine sebep olan hipotroidi ile fenilketonuri hastalığı için test ettirilmelidir. Bu testi bebeğinize yaptırmak için bebeğinizi sağlık merkezine götürmeniz yeterli olacaktır.

Bebeğinizi sürekli ve düzenli olarak sağlık kontrolüne götürün ve aşılarını çok iyi bir şekilde takip edin.

Bebeğinizin ilk kontrolü doğumdan sonraki 3-5 gün içerisinde, sonraki kontrolü 15 gün sonra ve üçüncü kontrolü de 6 hafta sonra mutlaka yaptırılmalıdır.

Unutmayın! Bebeğinizin sağlık kontrollerini bağlı olduğunuz bölgedeki sağlık ocakları ücretsiz olarak yapmaktadır.

Bebek bakımında en önemli sorunlardan biri pişik sorunudur. Bu yüzden bebeklerin altı sürekli olarak değiştirilmelidir ve bebek bezi değiştirilirken bebeğin altı mutlaka yıkanmalı sonrasında temiz bez bağlanmalıdır.

Her gün mutlaka bebeğin altı 15 dakika kadar açık bırakılmalı ve sonrasında cilt bakımı yapılmalıdır.

Altını temizledikten sonra pudra dökmeyin. Bebeğin poposunu hiçbir şey kullanmadan yıkamanız yeterli olur. Pudrayı döktüğünüz zaman etrafa yayılan toz parçacıklarının akciğere gidip orada enfeksiyonu oluşturma riski var. Genelde isiliklerde boyuna falan sürülüyor. Sürdüğünüzde çıkan toz parçacıkları, hava yoluyla beraber çocuğun akciğerlerine yapışarak ciddi enfeksiyonlara sebep olabiliyor.

Bebeğe banyo yaptırılmadan önce bebeğin başına badem yağı damlatılıp sürülmeli ve 30 dakika kadar bu şekilde bekletilmelidir.

Daha sonra güzel bir banyo yaptırılmalı ve bebeğin saçları çok ince ve yumuşak dişli bir tarak ile sadece ters tarafa doğru hafifçe taranmalıdır.

Bu uygulamaya bebekte konak rahatsızlığı bitene kadar devam edilmelidir.

Ağızda pamukçuk oluşumuna karşı bebek hekiminin uygun görmüş olduğu ilaç düzenli kullanılmalıdır.

Gözlerde çapak oluşumuna karşı kaynattığınız temiz suyu iyice ılıtın ve bu su ile temiz bir pamuğu ıslatıp göz pınarını iç taraftan dış tarafa doğru silin.Eğer bu çapaklar iki haftadır bebeğinizi rahatsız ediyor ise bu durumda hemen doktora başvurulmalıdır.

Gaz sorunu var ise hemen bebeğinizin hem ayaklarına hem de karnına çok sıcak olmayan bir uygulama yapabilirsiniz. İsterseniz bebeğinize ılık banyo da yaptırabilirsiniz.

Hem yatış hem de kucakta bebeği tutma pozisyonlarında bebeğinizin karnının sıcak olmasına çok dikkat edin.

Sarılık Hastalığı tehlikesine karşı bebeğinizin göz bebeklerini, cildini ve tırnaklarını düzenli olarak her gün gün ışığına tutup gözlem yapın. Bebeğinizde gözlem yaparken bebeğinize kesinlikle sarı kıyafetler giydirmeyin.

Bebeğinizi hem sürekli hem de yeterli derecede emzirin.

Bebeğinize bol bol güneş banyosu yaptırın. Bu sırada yüzüne gözlerine başına doğrudan güneş vurmamasına dikkat edin. Bebek arabasındayken, güneşe karşı sürmeyin..