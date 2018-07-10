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Yüz temizliği nasıl yapılmalıdır?

Gün içindeki koşuşturmadan, yorgunluktan dışarıda maruz kaldığımız kirli havadan yüzümüz de oldukça etkilenir. Maruz kalınan hava yüzünden kirlenen ve yağlanan yüzümüzde sivilceler, siyah noktalar oluşmaktadır.

10 Temmuz 2018 Salı 10:25
Yüz temizliği nasıl yapılmalıdır?

Her sabah yüzümüzü yıkamamız, duşa girmemiz yüzümüzün yeterince temizlenmesini sağlayamayabilir. Bunları yapmamıza rağmen yüzümüzde yağ kalıntılarından ortaya çıkan sivilceler görülebiliyor.

Sivilcelerle ilgili en önemli nokta meydana gelen sivilcelerden ne kadar rahatsız olursak olalım sıkmamamız gerektiğidir. Sivilceleri sıkmamız yüzümüzü temizlememiz anlamına gelmemektedir. Aksine sıkarak sivilcenin yara halinde orada kalmasını ve etrafa da yayılarak başka sivilcelerin meydana gelmesine yol açmaktadır.

Yüz temizliğinde önemli nokta makyajın her akşam mutlaka çok iyi bir şekilde temizlenmesidir. Ama makyajın temizlenmesi yüzün temizlendiği anlamına gelmemektedir. Yüz temizliği için özel, cilt tipine uygun sabunlar kullanılabilirken çeşitli peelingler, losyonlar ve cilt bakımı için yağlar kullanarak yüz temizliği sağlanabilmektedir.

Yüz temizliği için kimyasal madde içeren peelingler, kremler kullanılmamalıdır. Yüz temizliği evde bulunan malzemelerle de yapılabilmektedir. Ve bu malzemelerle yapılan peelingler yüz temizliği için daha etkili olabilmektedir.

Yüz için gül suyu ile yapılan temizlik oldukça etkilidir. Akşam makyajdan arındırdıktan sonra bol su ile yıkadığımız yüzümüzü bir pamuk yardımıyla gül suyuyla iyice temizleyebiliriz. Yüzün rahatlamasını, ferahlamasını sağlayacaktır.

Yüzü tertemiz, bembeyaz hale getirecek bir karışım ise; karbonat ve yoğurt karışımıdır. Karbonat ve yoğurdu yüzünüzün tamamına sürebileceğiniz miktarda birleştirdikten sonra yüzünüze sürüp kuruyana kadar, yüzünüzün gerildiğini hissedene kadar bekletip kuruduktan sonra yıkarsanız yüzünüzün ne kadar temizlendiğini, dinginleştiğini göreceksiniz.

Cilt temizliği için bir diğer yapılabilecek şey ise yüze soda sürmektir. İçtiğimiz soda ile yüzü yıkamak ya da pamuk yardımıyla yüzün her bir noktasını silmek yüzümüzün temizlenmesini, beslenmesini sağlayacaktır.

Yüzün doğal yapısını bozmadan, yüze kimyasal madde değdirmeden yapılan yüz temizliği her zaman çok daha sağlıklı ve etkili olmaktadır. Yüz temizliği yüzümüzün dinlenmesini, dinginleşmesini sağlarken temiz ve parlak bir görüntüye sahip olmasınıda sağlamaktadır. Yüzümüzün güzelliği, temizliği gülüşümüze de yansımaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 10:25
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