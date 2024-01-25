Yüz tarama özellikli kameralar takıldı
Aydın’ın Efeler ilçesi Kocagür Mahallesi’ne, yüz tarama özellikli kameralar takılırken, Mahalle Muhtarı Orhan Akrancı, halkın huzur ve güvenliği için verilen hizmetten dolayı devlet yetkililerine teşekkür etti.
Aydın Valiliği koordinesinde il genelinde farklı noktalara teknolojik kameralar takılmaya başlandı. Bu çerçevede Efeler ilçesi Kocagür Mahallesi'nin de giriş ve çıkışına 2 ayrı yüz tarama özellikli kameralar takıldı. Bağlanan kameralar için çok mutlu olduğunu belirten Mahalle Muhtarı Orhan Akrancı, yaptığı paylaşımda "Mahallemize kurulan kamera sistemi yapay zekalı olup, yüz taraması özelliğine sahiptir. Mahallemize hayırlı olsun, her yapılan hizmet halkımızın güvenliği ve rahat yaşamaları içindir. İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve devletimizin tüm kurumlarına çok teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.
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