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Yüz tane ecstasy hap ele geçirildi! 13 kişi gözaltında

Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yüz adet ecstasy hap ve birçok uyuşturucu ele geçirilirken, 13 kişi de gözaltına alındı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 14:52
Yüz tane ecstasy hap ele geçirildi! 13 kişi gözaltında

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda yüz adet ecstasy hap ele geçirilirken, 13 kişi gözaltına alındı.

52 gram esrar ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ve kullandığı belirlenen şüphelilerin ikametlerine ve araçlarına eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alında. İkamet ve araçlarda yapılan aramalarda 100 adet ecstasy hap, 52 gram esrar ve satışa hazır farklı miktarlarda sentetik kannabinoid ve metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılırken, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen M.A., Y.C. ve H.H.A. adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 14:52
  1. Bursa
  2. ecstasy hap
  3. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube
  4. esrar
  5. sentetik kannabinoid
  6. metamfetamin
  7. uyuşturucu

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