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Eğitim Yüz binlerce öğretmen adayının heyecanla beklediği ÖABT maratonu başladı!
Eğitim

Yüz binlerce öğretmen adayının heyecanla beklediği ÖABT maratonu başladı!

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Yüz binlerce öğretmen adayının heyecanla beklediği ÖABT maratonu başladı!

ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (MEB-AGS) ikinci oturumu olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 81 il ve Lefkoşa'da eş zamanlı olarak başladı. 308 binden fazla adayın ter döktüğü kritik sınavda salonlarda büyük heyecan yaşanıyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (MEB-AGS) ikinci oturumu olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) başladı.

Sınavın ikinci ve son oturumu olan ÖABT, 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa dahil 103 sınav merkezinde, 854 bina ve 14 bin 156 salonda gerçekleştiriliyor.

Adaylara sınava girdikleri alana göre 50 çoktan seçmeli soru yöneltildi. ÖABT'de ilköğretim matematik, fen bilimleri, matematik, fizik ve kimya/kimya teknolojisi testlerinde 90 dakika; biyoloji, Türkçe, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek dersleri, rehberlik, sınıf öğretmenliği, okul öncesi ve beden eğitimi testlerinde ise 70 dakika süre verildi.

308 bin 413 adayın başvurduğu ÖABT'de emniyet görevlileri dahil 41 bin 815 kişi görev yapıyor.

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan ya da nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutuldu.

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