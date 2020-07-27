Yüz binlerce öğrenci merakla bekliyordu! Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2020 sonuçları açıklandı
2 milyon 433 bin 219 öğrencinin girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2020 sonuçları açıklandı.
2 milyon 433 bin 219 öğrencinin girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 27 Temmuz Pazartesi günü saat 07.30 itibariyle açıklandı. ÖSYM, sınav sonuçları duyurusunu şu ifadelerle yaptı;
"27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2020-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Temmuz 2020 tarihinde saat 07.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."