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Eğitim

Yüz binlerce öğrenci merakla bekliyordu! Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2020 sonuçları açıklandı

2 milyon 433 bin 219 öğrencinin girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2020 sonuçları açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 07:43:00 - 2020-07-27 07:56:05
Yüz binlerce öğrenci merakla bekliyordu! Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2020 sonuçları açıklandı

2 milyon 433 bin 219 öğrencinin girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 27 Temmuz Pazartesi günü saat 07.30 itibariyle açıklandı. ÖSYM, sınav sonuçları duyurusunu şu ifadelerle yaptı;

"27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2020-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına  27 Temmuz 2020 tarihinde saat 07.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

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