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Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!

Şubat ayının da sonuna yaklaşılırken, 1.6 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili beklenti arttı. Dul ve yetim maaşı alanlar da, yüzbinlerce çalışan memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge çalışmalarını yakından izliyor. Ek gösterge düzenlemesi yasalaştığında maaş artışı ne kadar olacak? Dul ve yetim maaşlarındaki artışı nasıl etkileyecek? Detayları haberimizde...

25 Şubat 2019 Pazartesi 09:01
Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!

Düzenlemeyle birlikte 4 meslek grubunun maaşında artış bekleniyor. Düzenlemeden, yaklaşık 280 bin polis, 1 milyon 100 bin öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi yararlanacak. 1 milyon 600 binden fazla memur bu düzenlemeyi dört gözle bekliyor. 

Ek gösterge nasıl hesaplanıyor?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli ek gösterge cetvellerinde hizmet sınıfı, kadro unvanı ve derecesine göre belirtilen ek gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı (0,130597) ile çarpılması sonucu ek gösterge aylığı bulunuyor. Bu brütten ise gelir vergisi, sosyal güvenlik kesintisi ve damga vergisi kesiliyor. Ek göstergelerin 2200’den ve 3000’den 3600’e çıkarılmasıyla emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak. 

Taban aylıkları nasıl değişecek? 

Ek gösterge düzenlemesinin yasalaşması halinde, yasadan önce emekli olanların emekli ikramiyesinde fark ödemesi bekenmiyor. Ancak, mevcut emekli maaşlarının güncellenmesi yasaya göre mümkün. Ek göstergenin aylık bağlama oranını değiştirmesi ile bu memurların tümünün maaşında temel alınan taban aylıklar da değişime uğrayacak.   

Maaş, ikramiye ne kadar artar?

Ek gösterge emekli maaşları ve ikramiyelerinde ciddi oranlarda artış olacak. Düzenleme ile polislerde emekli maaşında ortalama 500 lira, ikramiyelerinde ise 17 bin lira artış olacak. Öğretmenlerde de en az emekli maaşı artışı 500 lira, ikramiyelerdeki artış ise 13 bin lirayı geçecek. 

Dul ve yetim maaşlarını etkileyecek mi?

Dul ve yetim maaşı alanlar da, yüzbinlerce memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge çalışmalarını yakından izliyor. Kanunda, “5434 sayılı Kanuna göre ödenen aylıklar ile bu madde kapsamında bağlanacak aylık, memur maaş katsayısında artışa göre yükseltilir. 

Ayrıca kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra barem, teşkilat, kadro ve sair kanunlar ile aynı rütbe, kadro ve sair kanunlarda yapılacak değişiklikler sonucunda aylık tutarlarında meydana gelecek yükselmeler, aynı rütbe, kadro unvanı ve dereceden bağlanmış bulunan emeklilik, malullük ve vazife malullük aylıkları ile dul ve yetim aylıkları hakkında da uygulanır” deniliyor. 3600 ek göstergenin yasalaşması halinde, maaş artıran kadro ve derece değişiklikleri dul ve yetim aylıklarına da uygulanıyor.

Dereceye göre nasıl olacak? 

Ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkacak personelde artış 20 bin lirayı geçecek. Dördün birinci derecesindeki 25 yıllık 3000 göstergedeki memurun 77 bin liralık ikramiyesi 3600 ek göstergede 94 bin liraya çıkacak. 30 yıllık kıdemdeki memurda ikramiye 92 bin liradan 113 bin liraya yükselecek. Memurun kıdem süresi ve derecesine göre artış değişecek. 

Emekli olanı kapsar mı?

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal Maliye Bakanı iken, “Düzenlemeden 1.5 milyon civarında memur ve emeklimiz yararlanacak. Emeklilerimizin dul ve yetimleri de istifade edecek yani bu düzenlemeden sadece bundan sonra emekli olanlar değil, halihazırda emekli olmuş vatandaşlar da yararlanacak” demişti.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 09:01
  1. maaş
  2. 3600

YORUM YAZ

  • chp can halvaşichp can halvaşi34 dk önce
    ''yasa çıkınca maaşlar artacak''başlığını görünce aklıma urfalı şair hulusi kılıçarslanın şiiri geldi:''ey kuru çeşmelerde su diye duran bacı,bu yılda göz yaşınla doldurup git bakracı,yinede avutmazsa içini yakan acı;dur hele ölme,ne var erken ölecek.ferhat dağı delecekkkkk,urfaya su gelecek!!
  • turgutturgut1 sa önce
    Acaba bu ülkede sadece memur mu var bugün bir öğretmenin hemşirenin polisin uzman çavuşun maaşı 5000 nin üstünde bunların maaşını ödemek için ağır vergileri milletin esnafın ve işçinin üzerine bindiriyorlar aldıkları maaş yeterli birazda esnaf, çiftçiye destek verilsin esnaf ne stopaj ne de bağkur primini ödeyemiyor.
  • AdanalıAdanalı1 sa önce
    Dört Meslek gurubu deniliyor sayıları yaklaşık 1.600.000 deniliyor memur sayısının İki mİlyon olduğu Türkiye de geriye kalan 400.000 Memurun günahı ne acaba anlamış değilim.Gerçi hani bu dört gurubada vedikleri yok ama paran varsa bana da ver paranız yoksa bu ne şarlatanlık.Geride kalanlara neden vermiyorsun kardeşim?Seçimler geliyor liste dışında tuttuğunuz memurlarda sizi liste dışı tutacaklar haberiniz ola.
  • SezSez1 sa önce
    Bu dört meslek grubu dışındaki bir memur olarak yerel seçimde bizde ailecek AKP, mizi bu defalık MHP, mizle uyarmayı düşünüyoruz:(
  • vatansevervatansever1 sa önce
    bundan sonra oy isterken 3600 ek gösterge verdiklerinden isterler. imam öğretmen hemşire polis memur, gerisi kel aynak sürüsü. öyle şeymi olur. ya hep ya hiç
  • yaşaryaşar1 sa önce
    Bu düzenleme,sayılan memur sınıfları ile tam adaletsizlik örneği iken, bu haklardan mahrum edilen memurlarla ilgili adalet anlayışınıza ne oldu? Haber yaparken bu konuları da bu haberin içeriğinde görmek isterdim. Sendikalar bile bu düzenlemenin herkesi kapsaması gerektiğini söylemiyor mu?

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