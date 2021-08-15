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Yerel Yüz binlerce kişi bunları yiyecekti! Hepsi imha edildi
Yerel

Yüz binlerce kişi bunları yiyecekti! Hepsi imha edildi

Diyarbakır'da bozuk etleri piyasaya süren ve vatandaşların sağlığıyla oynayan noktalara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda ele geçirilen bozuk etler şehir dışına çıkarılarak imha edildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-15 15:20:00 -
Yüz binlerce kişi bunları yiyecekti! Hepsi imha edildi

Diyarbakır'ın AK Parti'li Bağlar İlçe Belediyesi, toplum sağlığını tehdit eden bozuk gıdalarla mücadelesini sürdürüyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü gıda denetim ekiplerinin ilçenin birçok noktasında gerçekleştirdiği denetimlerde ele geçirilen bozuk etler, ekiplerin gözetiminde şehir dışına taşınarak imha edildi.

Bağlar Belediyesi, hijyen ve sağlık kurallarını hiçe sayanlarla mücadelesini sürdürüyor. 400 bin nüfuslu ilçenin genelinde vatandaşlardan gelen ihbar ve şikayetleri de değerlendirerek denetimler yapan Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesindeki gıda denetim ekipleri, bazı iş yerlerinde bozuk etler tespit etti. Yüklü miktardaki etler, ekiplerin kontrolünde imha edilerek olası bir gıda zehirlenmesinin önüne geçildi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşın gıda sağlığını korumak adına bugüne kadar ciddi bir gayret ortaya koyduklarını belirterek, bundan sonra da aynı bilinç ve hassasiyetle yola devam edeceklerini bildirdi.

Bağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise vatandaşların şikayetine konu olan kaçak et kesimlerini önlemek için ilçenin ilgili bölgelerinde denetimlerini sürdürüyor. İzinsiz ve sağlıksız koşullarda kesim yapanlar uyarılarak cezai yaptırım uygulanması için ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütülüyor.

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