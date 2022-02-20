'Yuvarlak masa liderleri'nin 28 Şubat'taki toplantısının davetiyesi yayımlandı! Dikkat çeken ayrıntı
Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmaları için Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine 6 muhalefet partisinin temsilcileri bir araya gelmişti. 6'lı toplantının ardından mutabakat metninin 28 Şubat'ta açıklanacağı belirtilmişti. Daha önce liderlerin oturma düzeniyle ilgili çıkan tartışma gündemde yerini korurken 28 Şubat'taki toplantının davetiyesinde 6 liderin partilerinin isimlerinin alfabetik sıralamaya göre yazılması dikkat çekti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine 6 muhalefet partisinin temsilcileri bu akşam bir araya gelmişti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saadet lideri Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ve DEVA partisi lideri Ali Babacan'ın katıldığı toplantı 5 saat 30 dakika sürmüştü.
28 Şubat'ta açıklanacak
Toplantı sonrası 6 muhalefet partisi lideri tarafından ortak bir açıklama yayınlanmıştı. Ortak açıklamada, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni'nin 28 Şubat 2022'de açıklanacağı duyurulmuştu.
Davetiyesi basıldı
Törenin davetiyesi dağıtılmaya başlandı. Davetiyede törenin saat 13.30'da gerçekleştirileceği belirtildi. Davetiyede partilerin alfabetik sıralamaya göre dizilmesi dikkatlerden kaçmadı. Daha önce 6 liderin masada oturma düzeni tartışma konusu olmuş ve bu problem yuvarlak masayla çözülmüştü.