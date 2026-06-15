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Yaşam Yuvalarından dikkatle çıktılar! Kars’ta kızıl tilki yavrularının güneş keyfi
Yaşam

Yuvalarından dikkatle çıktılar! Kars’ta kızıl tilki yavrularının güneş keyfi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Kars Akyaka'da doğal yaşam alanlarında görüntülenen 4 kızıl tilki yavrusu, yuvalarının önünde güneşlenirken kameraya yansıdı.

Kars’ın Akyaka ilçesinde kızıl tilki yavrularının yuva önündeki güneş keyfi kameralara yansıdı.

 

Türkiye'nin yaban hayatı açısından önemli bölgelerinden biri olan Kars'ta, doğanın renkli yüzü bir kez daha görüntülendi. Kars’ın Akyaka ilçesi kırsal kesimindeki doğal yaşam alanlarında bulunan kızıl tilki yuvası, bu kez sevimli sakinleriyle objektiflere takıldı. Yuvalarının önüne çıkarak güneşin keyfini süren 4 kızıl tilki yavrusu, bir yandan çevreyi dikkatle gözlemlerken bir yandan da kendi aralarında vakit geçirdi. En ufak bir sesi ve hareketi takip eden yavruların, zaman zaman kulaklarını dikerek çevredeki gelişmeleri izlediği görüldü.

 

Kameraya yansıyan görüntülerde yavru tilkilerin önce yuva girişinden etrafı kontrol ettiği, güvenli olduklarından emin olduktan sonra dışarı çıkarak güneşlendiği gözlendi. Meraklı bakışları ve sevimli halleriyle dikkat çeken yavruların, kısa süre sonra yeniden yuvalarına dönmesi görüntülere yansıdı.

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