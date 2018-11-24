Yuvada mutlu olmak için...

Geleceğinize ait ortak hedefler, ümitler ve beklentiler üzerinde muhabbet, sizi birbirinize yakınlaştırır. Mutluluğun, çoğu zaman ileriye dönük beklentilerden kaynaklandığını unutmayın. Ortak hedefler, insanları dayanışmaya sevkeder.

Sorun çıkmasın diye, bütün sıkıntılarınızı içinize atmanız; konuşup derdinizi anlatmamanız, çözüm aramamanız basit bir sorunu kin besleme noktasına vardırabilir.

Günü gününe kişisel sıkıntınıza konuşarak çözüm ararsanız; iyi edersiniz.

Konuşurken itidali elden bırakmayın. Daima sakin, araya sevgi dozu olan hitaplar koyarak yapılan konuşmalar, tartışılacak konuyu daha başlamadan çözüme yaklaştıracaktır. Dozu kaçmış tartışmanın galibi yoktur. İki mağlubu birden vardır: Hem siz hem eşiniz..

Biriniz öfkeliyken; diğeriniz sükûnetini muhafaza etsin. Bu asla bir zaaf ve zayıflık anlamı taşımaz. Bilakis vakur, anlayışlı, müşfik bir eş olmanın en önemli göstergelerinden biridir. Sabırla eşinizin öfkesinin geçeceği zamanı bekleyin. Bu günler bile alsa, göreceksiniz; onun size olan saygısı, sevgisi, daha da artacaktır.

Tenkide tahammül çok ender insanın hasletidir. Hele gençken insanlar eşlerinden gelen eleştirilerde hemen incinirler. Çünkü eşlerinden daima takdir beklerler. Kimse etmese bile eşlerinin kendilerinin takdir limanı olduğunu düşünürler. Onu hayal kırıklığına uğratmayın.

Tenkitlerinizi dedikodu ifradına varmadan; bir başkası hatta en doğrusu; muhayyel kişiler üzerinden yapabilirsiniz pekalâ.. Ayrıca bunu, tenkid edilecek konu henüz sıcakken değil de aradan bir iki gün geçtikten sonra yaparsanız çok doğru olur.

Az bir sabırla, büyük sıkıntılar aza indirilebilir. Ufak tefek hataları eşler göz ardı etmelidirler.. Basit şeyleri büyüterek, içinden çıkılmaz hale getirmeyin.

Baktınız, olmuyor, yürümüyor; adil akrabalarınızın hakemliğine başvurun. O da netice vermemişse; evliliği birbirinize eziyete dönüştürmeyin. Nikâh kadar, boşanmak da meşrûdur.