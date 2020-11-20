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Gündem Yuva yıkan sözleşmeler en çok çocukları vuruyor
Gündem

Yuva yıkan sözleşmeler en çok çocukları vuruyor

Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü. Kapitalist normlarla ilan edilen bu tür özel günlerde, 20 Kasım günü çocuklara ayrılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 09:34:00 -
Yuva yıkan sözleşmeler en çok çocukları vuruyor

 Haber Merkezi 

Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla daha çok çocuk ürünleri ailelere pazarlanırken, dünyanın yoksul, mazlum ve yetim çocukları akıllara bile getirilmiyor. Yeryüzünün en masum varlıklarından olan çocuklar, çeşitli coğrafyalarda olduğu gibi ülkemizde de büyük mağduriyetler yaşıyor. Aile mefhumunun çatırdadığı, boşanmaların arttığı günümüz Türkiyesi’nde en ciddi sancıları çocuklar çekiyor. Bu kapsamda mühim çalışmalara imza atan Dünya Çocuk Hakları Derneği de günün anlamına binaen önemli bir açıklamaya yer verdi.

Batı yasalarından kurtulalım

Aileyi ifsad eden kanun, sözleşme ve uygulamaların en çok çocukları mağdur ettiğine dikkati çeken Dünya Çocuk Hakları Derneği Sözcüsü Adem Çevik “Bizi temel değerlerimize yabancılaştıran, batı/bâtıl normlarından yakamızı kurtarmak zorundayız. Öncelikle cinsiyet eşitliği maskesiyle eşcinsellik teşviki projeler durdurulmalı. Ahlaksızlığı, cinsiyetsizliği, ailesizliği savunan STK’lar kapatılmalı. Velayeti istismar edenden velayet alınarak karşı tarafa verilmeli. Genç evlilik mağduriyeti giderilmeli. Çocuk haczi uygulaması derhal kaldırılmalı. Fıtrata ve hukuka aykırı sözleşmeler ve yasalar durdurulmalıdır yoksa bu ateş hepimizi yakar” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
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