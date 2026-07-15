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Dünya Yabancı çalışanlar ülkeyi terk ediyor! Yunanistan’da istihdam açığı büyüdü
Dünya

Yabancı çalışanlar ülkeyi terk ediyor! Yunanistan’da istihdam açığı büyüdü

Yeniakit Publisher
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Yabancı çalışanlar ülkeyi terk ediyor! Yunanistan’da istihdam açığı büyüdü

Yunanistan’da yabancı çalışanların düşük maaşlar ve zor çalışma şartları nedeniyle ülkeyi terk etmesi, birçok sektörde personel açığını artırdı.

Yunanistan’da yabancı çalışanların ülkeyi terk etmesi, iş gücü piyasasında açığı derinleştirdi. Yunanistan Ekonomi Araştırmaları ve Programlama Merkezinin (KEPE) yaptığı araştırmaya göre, 2025 sonunda açık istihdam sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık 2 bin 700 artarak 31 binin üzerine çıktı.

 

Yabancı çalışanların ülkeyi terk etmesi sonucu oluşan personel açığının en çok görüldüğü sektörler ise eğitim, sağlık, sosyal bakım, endüstri ile toptan ve perakende ticaret oldu.

 

Üçte birine geriledi

Yabancılar 2008'de Yunanistan nüfusunun yüzde 6'sını ve iş gücünün yüzde 8,2'sini oluştururken, bugün bu oranlar neredeyse üçte birine geriledi. Ülkedeki yabancı sayısı ise yaklaşık yüzde 65 azaldı.

 

Her ne kadar Yunanistan'daki yabancıların yüzde 88'i iş hayatına dahil olsa da düşük maaşlar ve zor çalışma şartları nedeniyle yabancılar kısa sürede ülkeyi terk edip, diğer Avrupa ülkelerinde daha iyi şartlarda çalışmaya gidiyor.

 

Yunanistan İstatistik Kurumunun 2021'deki son nüfus sayımı verilerine göre, ülkenin nüfusu yaklaşık 10 milyon 500 bin. Yaşlanan nüfusa sahip ülkede, 60 yaş üstü kişilerin sayısı 3 milyonun üzerinde, 19 yaş altı nüfus ise 2 milyonun altında bulunuyor.

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