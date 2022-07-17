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Gündem Yuuh, çüüş, ohaa, yavaaş! Allah bunlara akıl fikir versin
Gündem

Yuuh, çüüş, ohaa, yavaaş! Allah bunlara akıl fikir versin

Ankara Sincan’da ev sahibi ile kiracısı arasında kavga çıktı. Taraflar birbirine tornavida ve yumruklarla saldırırken, yaşananlar görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2022-07-17 12:18:00 -
Yuuh, çüüş, ohaa, yavaaş! Allah bunlara akıl fikir versin

Ankara Sincan’da ev sahibi ile kiracısı arasında kavga çıktı. Taraflar birbirine tornavida ve yumruklarla saldırırken, yaşananlar görüntülendi.

Olay, Ankara Malazgirt Mahallesi Buhara Caddesi üzerinde meydana geldi. Ev sahibi M.B. ile kiracısının oğlu O.K. arasında tartışma çıktı. Kira ücreti nedeniyle anlaşamayan ikili bir süre sonra kavgaya tutuştu.

Ev sahibi M.B., otomobilinden aldığı bir tornavida ile kiracısının oğlu olan O.K.'nin üzerine yürüdü. Çevredeki vatandaşların araya girmesi ile kavga daha da büyümeden sonlandı. Olay yerine gelen polis ekipleri her iki tarafına alarak karakola götürdü.

 

 

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Yorumlar

şüayıp

Yakında emlakcı kiraci kavgaları başlıyabilir
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