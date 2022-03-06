Yusuf'a büyük övgü

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de istediği forma şansını bulamayan ve Rusya Premier Lig ekiplerinden CSKA Moskova'ya kiralanan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Rusya'da gösterdiği performansla adeta küllerinden doğdu.

Sezon başından bu yana Lille'de 22 maçta sadece 671 dakika forma giyebilen Yusuf için Fransız ekibinin teknik direktörü Jocelyn Gourvennec, Yusuf'un yedek kaldığı için üzüldüğünü ancak çok çalışması gerektiğini söylemişti.

Gourvennec açıklamasında, "Yusuf oynayamadığı için hayal kırıklığı yaşıyor. Çünkü istediği kadar forma giyemedi. Onunla çok sık konuşuyorum. O karakterli bir insan. Maça ilk 11'de başlamadığında, iyi şeyler yapamayacağını düşünmemeli. Yedek olsa bile takıma bir şeyler katabilir. O çok yetenekli. İnanılmaz şeyler yapabilme yeteneğine sahip. Mükemmel bir sol ayağı var. Takıma yardım etmeye hazır olmalı" ifadelerini kullanmıştı.

Hocasıyla yıldızı bir türlü barışmayan milli futbolcuyu Galatasaray ve Trabzonspor da istemiş ancak Yusuf sürpriz bir karar vererek CSKA Moskova'yla sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştı.

Yeni takımıyla ilk önce 2 hazırlık maçı oynayan ve bu maçlarda 2 asist yaparak dikkat çeken Yusuf Yazıcı, etkili performansını resmi maçlarda da devam ettirdi.

Son olarak Nizhny Novgorod'u sahasında 1-0 yenen CSKA Moskova'ya galibiyeti, 90+6'da Yusuf Yazıcı'nın golü getirdi. Milli futbolcu böylece, oynadığı 3 resmi maçta 2 gol atıp 2 de asist yapmış oldu.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Aleksey Berezutski, başarılı orta saha oyuncusunun performansından memnun olduğunu dile getirdi.

Yusuf'un sahada özgür hareket edeceğini söyleyen genç teknik adam, "Yusuf, oyun için çok iyi bir his veriyor. Boş alanları görüyor ve setleri mükemmel oynuyor. Hazırlık maçlarında birkaç asist yapmıştı. Bazen sahadaki diğer oyuncular gibi net bir rolü olacak, bazen de oyunun gidişatına göre bu durum değişecek. 4-2-3-1 ya da 4-4-2 oynadığımızda 10 numara ya da 2. forvet oynamak, Yusuf gibi özgür futbolcular için ideal. Yusuf bazen rolünü kendisi belirleyecek, pozisyonunu seçecek her zaman patlama yapacak durumda olacak" diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde kariyerine dair açıklamalar yapan milli futbolcu, "Çok kalabalık bir ekibim var. Danışmanım, psikoloğum, uyku ve kişisel gelişim koçlarım mevcut. Onlarla uyumlu çalışıyorum ve profesyonellere güveniyorum. Ben sadece sahada işimi yapıyorum, onlar da bana saha dışında en iyi şekilde yardımcı oluyorlar. Dünyanın en ünlü uyku koçlarından biriyle çalışıyorum. Uyku çok önemli, beslenme de. Ayrıca saat kaçta yatıp saat kaçta uyanacağınız da önemlidir. Tüm bu detayları planlıyoruz. Bir şeyler başarmak için fedakarlık yapmak zorundasınız. Ben de bunu yapıyorum." ifadelerini kullandı.