Montella geri dönüyor! A Milli Takım sonrası yeni adresi şoke etti
A Milli Futbol Takımı'ndaki görevinden alınan teknik direktör Vincenzo Montella'nın kariyerine hangi kulüpte devam edeceği İtalyan basınında geniş yer buldu.
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A Milli Futbol Takımı'ndaki görevinden alınan teknik direktör Vincenzo Montella'nın kariyerine hangi kulüpte devam edeceği İtalyan basınında geniş yer buldu.
Serie A ekibi Sassuolo'da Alberto Aquilani ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışına giren kulüp yönetiminin, listesindeki en güçlü adaylardan biri olarak Montella'yı belirlediği öne sürüldü.
İtaltya'ya dönmeye sıcak baktığı aktarılan deneyimli çalıştırıcının kısa süre içinde yeni takımıyla resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. A Milli Takım'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından yolların ayrıldığı Vincenzo Montella'nın yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyor.
Daha önce Serie A ve Süper Lig deneyimleri olan İtalyan çalıştırıcı, yeniden ülkesine dönebilir. İtalya Ligi Serie A ekibi Sassuolo'da Alberto Aquilani ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışlarına başlanırken, Vincenzo Montella ismi de radara girdi.
Vincenzo Montella geri dönüyor. A Milli Takım sonrası yeni adresi netleşiyor 1Reuters Tuttomercatoweb'in haberine göre Sassuolo Sportif Direktörü Palmieri'nin değerlendirmeye aldığı birçok isim arasında Vincenzo Montella da yer alıyor.
Kulübün son kararını kısa süre içinde vereceği belirtilirken, Vincenzo Montella'nın da ülkesine dönmeye sıcak bakabileceği aktarıldı.
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