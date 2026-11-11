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Montella geri dönüyor! A Milli Takım sonrası yeni adresi şoke etti

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Montella geri dönüyor! A Milli Takım sonrası yeni adresi şoke etti

A Milli Futbol Takımı'ndaki görevinden alınan teknik direktör Vincenzo Montella'nın kariyerine hangi kulüpte devam edeceği İtalyan basınında geniş yer buldu.

#1
Foto - Montella geri dönüyor! A Milli Takım sonrası yeni adresi şoke etti

Serie A ekibi Sassuolo'da Alberto Aquilani ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışına giren kulüp yönetiminin, listesindeki en güçlü adaylardan biri olarak Montella'yı belirlediği öne sürüldü.

#2
Foto - Montella geri dönüyor! A Milli Takım sonrası yeni adresi şoke etti

İtaltya'ya dönmeye sıcak baktığı aktarılan deneyimli çalıştırıcının kısa süre içinde yeni takımıyla resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. A Milli Takım'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından yolların ayrıldığı Vincenzo Montella'nın yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyor.

#3
Foto - Montella geri dönüyor! A Milli Takım sonrası yeni adresi şoke etti

Daha önce Serie A ve Süper Lig deneyimleri olan İtalyan çalıştırıcı, yeniden ülkesine dönebilir. İtalya Ligi Serie A ekibi Sassuolo'da Alberto Aquilani ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışlarına başlanırken, Vincenzo Montella ismi de radara girdi.

#4
Foto - Montella geri dönüyor! A Milli Takım sonrası yeni adresi şoke etti

Vincenzo Montella geri dönüyor. A Milli Takım sonrası yeni adresi netleşiyor 1Reuters Tuttomercatoweb'in haberine göre Sassuolo Sportif Direktörü Palmieri'nin değerlendirmeye aldığı birçok isim arasında Vincenzo Montella da yer alıyor.

#5
Foto - Montella geri dönüyor! A Milli Takım sonrası yeni adresi şoke etti

Kulübün son kararını kısa süre içinde vereceği belirtilirken, Vincenzo Montella'nın da ülkesine dönmeye sıcak bakabileceği aktarıldı.

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