Uzman uyardı: Koklayarak mantarın zehirli olup olamdığını anlamak imkansız!
SUBÜ Pamukova Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hamza Bozkır, yabani mantar tüketiminin ölümcül sonuçlara neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Geleneksel zehir kontrol yöntemlerinin bilimsel bir dayanağı bulunmadığını belirten Bozkır, mantarların toksik olup olmadığının tat veya kokusundan anlaşılamayacağını vurguladı. Yağışlı havaların etkisiyle doğada daha sık görülmeye başlanan yabani mantarların tüketiminin ciddi sağlık sorunlarına ve ölüme yol açabileceği konusunda Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Pamukova Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hamza Bozkır, uyarılarda bulundu. Mantarın zehirli olup olmadığını anlamak için halk arasında kullanılan geleneksel yöntemlerin bilimsel geçerliliği bulunmadığını belirten Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Pamukova Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hamza Bozkır, yanlış teşhislerin ölümcül sonuçlara yol açabileceğine ve doğadan toplamak yerine kültür mantarı tüketmenin daha sağlıklı olabileceğini ifade etti.