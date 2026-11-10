Riyad Havalimanı’ndaki Füze Saldırıları Sonrası Ulaşımda Aksamalar: Dubai’den 12 Saatlik Kara Transferleri Başladı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik füze saldırılarının ardından uçuş trafiği büyük ölçüde aksadı. Şirketler çalışanlarını alternatif havalimanlarına yönlendirirken, bazı iş insanları Dubai'den Riyad'a yaklaşık 1000 kilometrelik yani 12 saatlik kara yolculuğunu göze alıyor.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Halid Uluslararası Havalimanı, Husilerin füze saldırılarının ardından bir aydır ciddi uçuş aksaklıkları yaşıyor. Saldırılarda en az 14 kişi hayatını kaybederken 300'den fazla kişi yaralandı. Havalimanına yönelik sonraki saldırılar da uçuş trafiğini olumsuz etkiledi.

Suudi hava yolu şirketleri uluslararası seferler dahil bazı uçuşları yeniden başlatsa da Avrupa merkezli hiçbir hava yolu şirketi şu anda Riyad'a uçuş gerçekleştirmiyor. Bölgedeki birçok hava yolu şirketi de başkente seferlerini sınırlandırıyor.

AGBI'nin haberine göre, Riyad'da faaliyet gösteren şirketler toplantılarını çevrim içi yapmaya, çalışanlarını uzaktan çalıştırmaya ve seyahatlerini alternatif güzergâhlara taşımaya başladı. Özellikle yabancı çalışanların doğrudan Riyad'a uçması konusunda şirketlerin uyum ve güvenlik birimleri temkinli davranıyor.

ÇALIŞANLAR 4 SAATLİK KARA YOLCULUĞUNA ÇIKIYOR

Riyad'a seyahat etmek zorunda olan bazı çalışanlar ise başkentin yaklaşık 4 saat uzağındaki Kasım bölgesinde bulunan Prens Nayif bin Abdülaziz Havalimanı'nı kullanıyor. Son haftalarda bazı Suudi hava yolu seferlerinin de bu havalimanına yönlendirildiği belirtiliyor.

Geçen yıl yalnızca 1,7 milyon yolcuya hizmet veren Prens Nayif bin Abdülaziz Havalimanı, Riyad Havalimanı'nın yolcu trafiğinin yaklaşık yüzde 4'ünü karşılıyor.

Riyad'a uçuşların yeniden başlamasına rağmen aksaklıklar devam ediyor. Uçuş takip platformu FlightRadar24 verilerine göre, pazartesi günü Riyad'daki uçuşların yaklaşık üçte biri gecikti veya iptal edildi.

DUBAİ'DEN RİYAD'A 12 SAATLİK YOLCULUK

Alternatif arayışları, özel şoförlü transfer hizmetleri için de yeni bir pazar oluşturdu. Normalde Riyad'da faaliyet gösteren Skytours adlı şirket, komşu Körfez ülkelerine kara yolu transferleri sunmaya başladı.

Şirket, Bahreyn'e transfer için 2 bin Suudi riyali (530 dolar), Birleşik Arap Emirlikleri'ne yolculuk için ise 6 bin 650 Suudi riyali ücret talep ediyor.

Riyad-Dubai arasındaki yaklaşık 1000 kilometrelik mesafe otomobille 12 saatte aşılabiliyor. Haberde aktarılan bir örnekte, Riyad'dan Dubai'deki bir konferansa katılmak isteyen iş insanının, normal şartlarda yaklaşık 3 saat sürecek uçak yolculuğu yerine otomobiliyle yola çıktığı belirtildi. Akşam saat 20.00'de başkentten ayrılan iş insanı, ertesi sabah saat 08.00'de konferansa ulaştı.

SUUDİ ARABİSTAN'IN YATIRIM HEDEFLERİ DE ETKİLENİYOR

Uçuşlardaki aksaklıklar, Suudi Arabistan'ın hava ulaşım bağlantılarını geliştirme ve ülkeye daha fazla doğrudan yabancı yatırım çekme hedeflerinin gündemde olduğu bir dönemde yaşanıyor.

Uzmanlar, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'ndaki kısmi kapanmanın ülkeye on milyonlarca dolarlık gelir kaybına yol açabileceğini belirtiyor.