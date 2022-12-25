Yusuf Yazıcı'nın bileti kesildi! Geri mi dönüyor?

Trabzonspor'a sezon başında kiralık olarak dönen Yusuf Yazıcı'nın devre arasında bordo-mavili ekipten ayrılacağı belirtildi.

Sezon başında Trabzonspor'a kiralık olarak dönen Yusuf Yazıcı, performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Bonservisi Lille'de bulunan milli futbolcu için Fransa'ya geri dönüş yolu da kapalı. Lille, Yusuf transferi için Rus ekibi Zenit'le anlaşmak üzere.

Akşam'ın haberine göre Lille ekibi Yusuf Yazıcı transferi ile ilgili son kararını verdi.

Zenit tarafı transferi bitirmek için son hamlelerini yapmaya hazır. Taraflar anlaştı top artık küçük rakamlara kaldı.

Büyük liglerden kulüpler de ilgileniyor!

Zenit'in yanı sıra Dinamo Moskova, Yusuf Yazıcı'nın durumunu yakından takip ediyor. 25 yaşındaki oyuncuyla Avrupa'nın büyük liglerinden kulüpler de ilgileniyor.

Trabzonspor formasıyla bu sezon şu ana kadar 8 resmi maça çıkan Yusuf Yazıcı, bu karşılaşmaların 4'ünde ilk 11'de yer aldı.

Yusuf bu maçlarda toplam 311 dakika süre aldı. 25 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda skora etki edemedi.