Yusuf Yazıcı'dan Rıdvan Yılmaz'a ilginç motivasyon

2022 Dünya Kupası şansını sürdürmek isteyen Türkiye, Letonya'ya konuk oldu. Riga'da oynanan maç öncesi yapılan ısınmada ilginç bir görüntü ekrana geldi.

İkisi de yedek olan futbolcularımızdan Yusuf Yazıcı, Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ın başını sıkıca tutup bastırarak kendisine bir şeyler söyledi. Bu diyalog TRT Spor canlı yayınında motivasyon konuşması olarak yorumlandı.

Rıdvan'ın dişine mi baktı?

Yorumculardan Alp Pehlivan "20 yaş dişine mi bakıyor acaba?" diye espri yaparken, Tarık Üstün ise "Herhalde 'oyuna gireceksin ve gol atacaksın oğlum' diyor" ifadelerini kullandı.