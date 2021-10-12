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Spor Yusuf Yazıcı'dan Rıdvan Yılmaz'a ilginç motivasyon
Spor

Yusuf Yazıcı'dan Rıdvan Yılmaz'a ilginç motivasyon

A Milli Takım'ın Letonya maçı öncesi Yusuf Yazıcı'nın genç futbolcu Rıdvan Yılmaz'ı motive ettiği ilginç görüntüler ilgi çekti.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 10:18:00 - 2021-10-12 10:31:21

2022 Dünya Kupası şansını sürdürmek isteyen Türkiye, Letonya'ya konuk oldu. Riga'da oynanan maç öncesi yapılan ısınmada ilginç bir görüntü ekrana geldi.

İkisi de yedek olan futbolcularımızdan Yusuf Yazıcı, Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ın başını sıkıca tutup bastırarak kendisine bir şeyler söyledi. Bu diyalog TRT Spor canlı yayınında motivasyon konuşması olarak yorumlandı.

Rıdvan'ın dişine mi baktı?

Yorumculardan Alp Pehlivan "20 yaş dişine mi bakıyor acaba?" diye espri yaparken, Tarık Üstün ise "Herhalde 'oyuna gireceksin ve gol atacaksın oğlum' diyor" ifadelerini kullandı.

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