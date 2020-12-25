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Spor Yusuf Yazıcı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma
Spor

Yusuf Yazıcı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Futbolcu Yusuf Yazıcı'yı kabul etti. Yazıcı, Erdoğan'a imzalı formasını hediye etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 01:12:00 -
Yusuf Yazıcı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte, Fransa'nın Lille takımında forma giyen Milli Futbolcu Yusuf Yazıcı'yı kabul etti.

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen kabulde Yazıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 12 numaralı imzalı formasını takdim etti.

Birlikte fotoğraf çektiren Erdoğan ve Yazıcı 12 numaralı forma ile poz verdi.

 

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