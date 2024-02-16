Yusuf Yazıcı Türkiye’ye geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu!

2019 yılında bordo-mavili ekipten 18.5 milyon Euro'ya Fransa'ya transfer olan Yazıcı, Lille formasıyla Avrupa'da damga vurdu.



2020/21 sezonunda Lille ile PSG'yi geride bırakarak Fransa Ligi'ni kazanan milli yıldız, Fransa Süper Kupası şampiyonluğu da yaşamıştı.

Aynı sezon UEFA Avrupa Ligi'nde attığı gollerle de adından söz ettirmeyi başaran Yusuf Yazıcı, 7 golle turnuvanın gol kralı olmuştu.

Son dönemde performansında düşüklükler meydana gelse de bu sezona oldukça iyi başlayan orta saha oyuncusu yeniden forma girdi.

Bu sezon Lille formasıyla 30 maça çıkan tecrübeli 10 numara, söz konusu maçlarda 10 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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GALATASARAY İLE ANILMIŞTI

Lille'deki sözleşmesi bu sezonun sonunda bitecek olan Yusuf Yazıcı için Süper Lig'e Galatasaray formasıyla geri döneceği iddia edildi.

Erden Timur ile görüştüğü söylenen Yusuf Yazıcı'nın sezon sonunda imzayı atacağı söylenmişti.

BAŞKA SÜPER LİG DEVİNE İMZAYI ATACAK

Son çıkan haberlerde ise Yusuf Yazıcı'nın yeni sezonda Galatasaray yerine Beşiktaş'a imza atacağı öğrenildi.

Takvim'in haberine göre; 10 numaranın dışında forvette ve kanatlarda da görev yapabilen Yusuf'un da Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

Oyuncuyu transfer etmek istediği öğrenilen Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde temasa geçeceği ve şartları soracağı belirtildi.

Yıldız oyuncuya çok sayıda Avrupa kulübünün de ilgi gösterdiği ve bu kulüplerin sezon sonu boşa çıkacak olan oyuncuyu yakından takip ettikleri de gelen haberler arasında.

Yusuf'un Fransız kulübüyle sözleşmesi sona ereceği için artık "Lille'den ayrılması halinde Trabzonspor'dan başka Türk takımına gidemez" maddesinin geçerliliği kalmayacak.

Öte yandan Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz günlerde İsrailli ünlü menajer Pini Zahavi'yle el sıkışmıştı.