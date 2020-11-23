  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Yusuf Yazıcı Fransızlara şov yaptı
Spor

Yusuf Yazıcı Fransızlara şov yaptı

Lille, Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Lorient'i 4-0 mağlup ederken, karşılaşmada milli futbolcu Yusuf Yazıcı Fransızlara futbol şovu yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 03:51:00 -
Yusuf Yazıcı Fransızlara şov yaptı

Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Lille evinde Lorient ile karşı karşıya geldi. Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanan maça Yusuf Yazıcı damga vurdu ve Lille karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Burak Yılmaz'ın sarı kart cezası, Zeki Çelik'in de sakatlığı nedeniyle oynayamadığı maçta Lille'e galibiyeti getiren goller, 29. ve 51. dakikalarda Yusuf Yazıcı, 57. dakikada Luiz Araujo ve 90. dakikada David'den geldi. 2 gol atan Yusuf, Araujo'nun golünde de asisti yapan isim oldu.

Performansı çok iyi

Harika performansını sürdüren Yusuf Yazıcı, son 7 maçta 9 gol ve 3 asistlik üst düzey bir istatistiğe ulaştı. Milli oyuncumuz, 2 gol ve 1 asist yaptıktan sonra 80. dakikada kenara alındı.

Bu sonucun ardından Lille, 3 maçlık galibiyet hasretini noktaladı ve puanını 22 yaparak lider PSG'nin 2 puan gerisine yerleşti. Son 4 maçta kazanamayan ve bu süreçte 3. yenilgisini alan Lorient ise 8 puanla 18. sırada kaldı.

Ligue 1'in 12. haftasında Lille, St. Etienne'e konuk olacakken, Lorient ise evinde Montpellier ile karşılaşacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya şokta! Deprem habercisi Kral Ringa balıkları yeniden ortaya çıktı
Dünya

Dünya şokta! Deprem habercisi Kral Ringa balıkları yeniden ortaya çıktı

Japonya'da balıkçılar tarafından paylaşılan görüntülerde ortaya çıkan Kral Ringa balıkları büyük bir tedirginliğe neden oldu...
İmzalar atıldı! Su-57 savaş uçağının ilk müşterisi belli oldu
Dünya

İmzalar atıldı! Su-57 savaş uçağının ilk müşterisi belli oldu

Cezayir Hava Kuvvetleri, Rus yapımı Su-57 savaş uçağının ilk müşterisi oldu. Cezayir, 14 adet Su-57 için Rusya ile 2 milyar dolar değerinde ..
Ökten Hoca’yı dualarla andık
Gündem

Ökten Hoca’yı dualarla andık

Ömrü boyunca ilim, irfan yolunda koşarak örnek gösterilen, imam hatip okullarının açılması ve yaygınlaşması için mücadele eden Mahmut Celale..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay